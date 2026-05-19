Thế giới

Châu Mỹ

Mỹ: Xả súng tại nhà thờ Hồi giáo ở San Diego khiến 3 người thiệt mạng

Vụ xả súng xảy ra tại một khu phức hợp nhà thờ Hồi giáo ở thành phố San Diego, bang California ngày 18/5 khiến 3 người thiệt mạng; 2 nghi can được phát hiện đã tự sát trong xe gần hiện trường.

Ngọc Quang
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương xác nhận đã xảy ra vụ xả súng tại khu phức hợp nhà thờ Hồi giáo ở thành phố San Diego, bang California, trong ngày 18/5.

Vụ việc khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có 1 nhân viên an ninh; 2 nghi can tự sát trong một chiếc xe gần đó.

Cơ quan cảnh sát San Diego cho biết các đội ứng phó khẩn cấp đã tìm thấy các nạn nhân là nam giới trưởng thành ở bên ngoài Trung tâm Hồi giáo San Diego, sau đó phát hiện 2 nghi can cũng đã tử vong.

Theo Cảnh sát trưởng San Diego Scott Wahl, 2 nghi can, được cho là 17 và 19 tuổi, đã tử vong do vết thương tự gây ra bằng súng.

Cảnh sát trưởng Wahl thông báo một trong 3 nạn nhân là nhân viên an ninh của nhà thờ Hồi giáo, người đã đóng vai trò “then chốt” trong việc ngăn chặn nguy cơ gia tăng số người thiệt mạng.

Nhà chức trách địa phương vẫn đang điều tra động cơ của vụ xả súng và hiện coi nguyên nhân dẫn tới vụ việc xuất phát từ tâm lý thù hận, “cho đến khi có kết luận khác.”

Trước đó, cảnh sát San Diego tuyên bố mối đe dọa tại nhà thờ Hồi giáo ở khu Clairemont đã bị vô hiệu hóa và hiện trường đã được kiểm soát.

Theo một quan chức Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được báo cáo về vụ xả súng.

Cũng tại bang California, cảnh sát Los Angeles sẽ tăng cường hoạt động tuần tra tại các nhà thờ Hồi giáo, trung tâm Hồi giáo và những cơ sở tôn giáo khác ở khu vực Los Angeles - thành phố nằm cách San Diego khoảng 2 tiếng lái xe về phía Bắc.

Hiện, không có bất kỳ mối đe dọa nào được xác định tại Los Angeles./.

(TTXVN/Vietnam+)
#xả súng #San Diego #nhà thờ Hồi giáo #thảm họa #bạo lực #California #tội phạm Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ông Kevin Warsh. (Ảnh: The Straits Times/TTXVN)

Thách thức đối với tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh

Ông Warsh muốn vừa giảm lãi suất ngắn hạn vừa bắt đầu bán bớt lượng trái phiếu mà Fed đang nắm giữ để chống lạm phát, tuy nhiên, tình hình hiện nay khiến điều đó trở nên rất khó khăn.

Đồng USD. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đồng USD tăng giá ngày thứ năm liên tiếp

Đà đi lên của đồng bạc xanh được hỗ trợ vững chắc bởi sự leo thang của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ; lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã chạm mức 4,599%-mức cao nhất trong hơn một năm.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc hội đàm ở Bắc Kinh ngày 14/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ-Trung chưa thể tháo gỡ các “hồ sơ nóng”

Ông Trump cho biết hai bên đã “thảo luận gần như mọi vấn đề” nhưng giới quan sát nhận định hội nghị lần này chủ yếu mang ý nghĩa “thiết lập lại quan hệ” thay vì tạo ra các kết quả đột phá thực chất.