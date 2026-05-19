Thế giới

Châu Mỹ

Mỹ gia hạn lệnh miễn trừng phạt các lô hàng dầu mỏ Nga trên biển

Mỹ quyết định gia hạn thêm 30 ngày lệnh miễn trừng phạt đối với các lô dầu Nga đang vận chuyển trên biển nhằm hỗ trợ nguồn cung cho các quốc gia dễ bị tổn thương trước đà tăng mạnh của giá năng lượng.

Tiến Trung-Minh Tâm
Cơ sở lọc dầu ở giếng dầu Vankorskoye thuộc vùng Krasnoyarsk, Nga. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Cơ sở lọc dầu ở giếng dầu Vankorskoye thuộc vùng Krasnoyarsk, Nga. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Bộ Tài chính Mỹ ngày 18/5 đã gia hạn lệnh miễn trừ trừng phạt thêm 30 ngày đối với các lô hàng dầu mỏ của Nga đang ở trên biển, trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu tiếp tục tăng vọt do cuộc chiến với Iran.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết "giấy phép chung tạm thời trong 30 ngày" mới được ban hành sẽ "cung cấp cho các quốc gia dễ bị tổn thương nhất khả năng tiếp cận tạm thời lượng dầu mỏ của Nga hiện đang bị mắc kẹt trên biển"./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Mỹ #dầu mỏ #Nga #trừng phạt #gia hạn #năng lượng Mỹ Nga
Theo dõi VietnamPlus

Nga trước lệnh trừng phạt kinh tế

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ông Kevin Warsh. (Ảnh: The Straits Times/TTXVN)

Thách thức đối với tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh

Ông Warsh muốn vừa giảm lãi suất ngắn hạn vừa bắt đầu bán bớt lượng trái phiếu mà Fed đang nắm giữ để chống lạm phát, tuy nhiên, tình hình hiện nay khiến điều đó trở nên rất khó khăn.

Đồng USD. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đồng USD tăng giá ngày thứ năm liên tiếp

Đà đi lên của đồng bạc xanh được hỗ trợ vững chắc bởi sự leo thang của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ; lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã chạm mức 4,599%-mức cao nhất trong hơn một năm.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc hội đàm ở Bắc Kinh ngày 14/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ-Trung chưa thể tháo gỡ các “hồ sơ nóng”

Ông Trump cho biết hai bên đã “thảo luận gần như mọi vấn đề” nhưng giới quan sát nhận định hội nghị lần này chủ yếu mang ý nghĩa “thiết lập lại quan hệ” thay vì tạo ra các kết quả đột phá thực chất.