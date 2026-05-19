Xả súng tại Ai Cập và Tây Ban Nha

Ngày 18/5, lực lượng an ninh tiêu diệt được đối tượng đã xả súng giết hại 8 người và làm bị thương 5 người khác tại tỉnh Assiut phía Nam Ai Cập.

Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết vụ nổ súng xảy ra tại khu vực Abanoub; kẻ tấn công đã bắn ra từ một ôtô tại một trung tâm giao thông đông đúc. Lực lượng an ninh được điều động đến hiện trường ngay sau khi có thông tin.

Các sỹ quan đã xác định được một nghi phạm nhưng hắn đã bỏ trốn đến khu vực lân cận. Trong chiến dịch bao vây và truy tìm sau đó, cảnh sát đã tiêu diệt được đối tượng.

Các cuộc điều tra ban đầu cho thấy kẻ tấn công đã được điều trị tại một bệnh viện tâm thần ở Cairo. Hiện chưa rõ động cơ của vụ nổ súng.

* Cùng ngày truyền thông Tây Ban Nha đưa tin một đối tượng đã xả súng vào một gia đình khiến 2 người thiệt mạng và 4 người khác, bao gồm 2 trẻ em bị thương nặng.

Lực lượng Vệ binh Dân sự Tây Ban Nha đã nhận được một cuộc gọi khẩn cấp vào khoảng 23h15 ngày 18/5 theo giờ địa phương (tức 4h15 ngày 19/5 theo giờ Việt Nam) báo cáo về tiếng súng gần khu vực El Canalillo của El Ejido. Cảnh sát sau đó đến hiện trường và phát hiện một chiếc xe bị trúng nhiều phát đạn, bên trong có một cặp vợ chồng đã tử vong.

Theo truyền thông, cảnh sát sau đó đã bắt được nghi phạm, một người đàn ông Tây Ban Nha 25 tuổi, được xác định là con trai của hai nạn nhân thiệt mạng. Trong khi đó, con trai của nghi phạm là một em bé 7 tháng tuổi bị thương nặng và đang trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát đang điều tra kỹ lưỡng vụ việc.

* Liên quan đến vụ xả súng giết chết 6 người tại miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, sáng 19/5 theo giờ địa phương, nghi phạm đã tự sát khi bị cảnh sát truy lùng. Truyền thông nước này cho biết nghi phạm 37 tuổi đã bỏ trốn vào một khu rừng sau khi gây ra vụ xả súng gần Tarsus, nằm giữa các thành phố Mersin và Adana.

Hiện trường vụ tấn công bằng súng tại Mersin, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 18/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cảnh sát đã huy động lực lượng cùng trực thăng để truy lùng đối tượng này, cho đến khi tìm thấy thi thể của nghi phạm trong một ngôi nhà cách nơi xảy ra vụ xả súng khoảng 10 km.

Vụ xả súng xảy ra ngày 18/5 tại huyện Camliyayla, tỉnh Mersin. Ban đầu nghi phạm đã bắn chết vợ cũ; sau đó, y lái xe tới một nhà hàng tại huyện Tarsus và nổ súng từ trong ô tô, sát hại chủ nhà hàng và một nhân viên.

Một người chăn cừu gần đó cũng bị trúng đạn và tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện. Nghi phạm tiếp tục sát hại 2 người tại khu vực lân cận, trong đó có 1 tài xế xe tải.

Vụ việc diễn ra chỉ 1 tháng sau hai vụ xả súng tại các trường học ở miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ khiến 10 người thiệt mạng và gần 30 người bị thương.

Theo một tổ chức phi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, công dân nước này đang sở hữu hàng chục triệu khẩu súng, phần lớn là không có giấy phép./.

