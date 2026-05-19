Xung đột tại Trung Đông: Iran nêu thêm điều kiện hòa bình với Mỹ

Ngày 19/5, Iran xác nhận đề xuất hòa bình mới gửi tới Mỹ bao gồm yêu cầu chấm dứt xung đột trên toàn bộ các mặt trận trong khu vực, trong đó có Liban, đồng thời yêu cầu Mỹ rút lực lượng khỏi các khu vực gần Iran và bồi thường thiệt hại do xung đột gây ra.

Theo hãng thông tấn IRNA, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết Tehran cũng yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, giải phóng toàn bộ tài sản bị phong tỏa của Iran ở nước ngoài và chấm dứt phong tỏa hàng hải nhằm vào nước này. Đây là lần đầu tiên Iran công khai các nội dung chính trong đề xuất mới gửi Mỹ.

Tuy nhiên, giới quan sát nhận định các yêu cầu trên không khác nhiều so với đề xuất trước đó mà Tổng thống Mỹ Donald Trump từng bác bỏ hồi tuần trước và gọi là “vô nghĩa.”

Cùng ngày, người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia cũng cảnh báo nước này sẽ “mở các mặt trận mới” chống lại Mỹ bằng các trang thiết bị mới và những phương thức mới nếu Washington nối lại các cuộc tấn công.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Trump tuyên bố hoãn tiến hành chiến dịch tấn công mới nhằm vào Iran vào ngày 19/5 theo như kế hoạch trước đó.

Một nguồn tin Pakistan xác nhận nước này, đóng vai trò trung gian liên lạc giữa Mỹ và Iran, đã chuyển đề xuất mới của Tehran tới Washington.

Tuy nhiên, nguồn tin này cho rằng cả Mỹ và Iran đều liên tục thay đổi yêu cầu đàm phán trong khi “thời gian không còn nhiều.”

Về phía Qatar, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này Majed al-Ansari cho rằng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran do Pakistan làm trung gian cần có thêm thời gian để đạt được một thỏa thuận.

Dù các cuộc đàm phán chính thức gần như đình trệ trong khoảng một tháng qua, một quan chức cấp cao Iran cho biết Mỹ gần đây đã phát tín hiệu mềm mỏng hơn ở một số nội dung.

Theo nguồn tin này, Mỹ được cho là đã đồng ý giải phóng khoảng 25% số tài sản bị phong tỏa của Iran tại các ngân hàng nước ngoài, trị giá hàng chục tỷ USD, dù Tehran yêu cầu phải giải phóng toàn bộ.

Nguồn tin cũng cho rằng Mỹ đã linh hoạt hơn trong việc cho phép Iran tiếp tục hoạt động hạt nhân dân sự một phần dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Tuy nhiên, Washington chưa xác nhận các thông tin trên.

Hiện lệnh ngừng bắn giữa Iran và các bên nhìn chung vẫn được duy trì, dù gần đây tiếp tục xuất hiện các vụ phóng thiết bị bay không người lái từ Iraq nhằm vào các nước Vùng Vịnh như Saudi Arabia và Kuwait. Mỹ và các đồng minh cho là các cuộc tấn công này có liên hệ với Iran.

Tổng thống Trump ngày 18/5 cho biết đã tạm dừng kế hoạch nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran sau khi Tehran gửi đề xuất hòa bình mới. Theo ông, quyết định này được đưa ra theo đề nghị của lãnh đạo các nước Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Ông Trump nhận định hiện có “cơ hội rất lớn” để đạt được một thỏa thuận liên quan chương trình hạt nhân Iran.

Theo các nguồn tin khu vực, áp lực đạt được thỏa thuận hiện gia tăng mạnh do cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz tiếp tục đe dọa nguồn cung dầu và thương mại toàn cầu.

Trước đó, ông Trump nhiều lần vừa cảnh báo sẽ tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran, vừa tuyên bố các cuộc đàm phán đang đạt tiến triển tích cực.

Từ khi xung đột bùng phát cuối tháng Hai, Mỹ và Israel tuyên bố mục tiêu chiến dịch là hạn chế chương trình hạt nhân, tên lửa và mạng lưới lực lượng đồng minh khu vực của Iran.

Tuy nhiên, có thông tin cho rằng chiến dịch quân sự hiện chưa thể loại bỏ kho urani làm giàu của Iran cũng như năng lực tên lửa và thiết bị bay không người lái của nước này./.

Tổng thống Mỹ tuyên bố không nhượng bộ sau đề xuất hòa bình mới nhất của Iran Kênh Al Arabiya của Saudi Arabia đưa tin trong đề xuất hòa bình sửa đổi mới của Iran bao gồm việc chuyển kho urani làm giàu của nước này sang Nga thay vì Mỹ theo các điều kiện nhất định.