Tổng thống Mỹ tuyên bố không nhượng bộ sau đề xuất hòa bình mới nhất của Iran

Ngày 18/5, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông “không sẵn sàng” đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào sau khi nhận được đề xuất hòa bình mới nhất từ Iran.

Nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra tuyên bố trên khi trả lời phỏng vấn tờ New York Post, đồng thời cũng nhấn mạnh rằng Iran “hiểu điều gì sẽ sớm xảy ra."

Kênh Al Arabiya của Saudi Arabia đưa tin trong đề xuất hòa bình sửa đổi mới của Iran bao gồm việc chuyển kho urani làm giàu của nước này sang Nga thay vì Mỹ theo các điều kiện nhất định.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Al Arabiya dẫn các chi tiết mà kênh này tiếp cận được từ đề xuất 14 điểm mới nhất của Iran nhằm chấm dứt xung đột với Mỹ, hiện đã được gửi tới phía trung gian Pakistan. Cụ thể, kênh này cho biết Iran cũng chấp nhận đóng băng dài hạn chương trình hạt nhân thay vì giải thể hoàn toàn, đồng thời tìm kiếm các nhượng bộ kinh tế thay cho bồi thường thiệt hại chiến tranh.

Trước đó, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran dẫn nguồn tin thân cận với nhóm đàm phán Iran cho biết Tehran đã chuyển đề xuất hòa bình 14 điểm mới nhất cho phía trung gian Pakistan sau khi chỉnh sửa.

Theo nguồn tin, dự thảo mới của Iran tập trung vào các “cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự và các biện pháp xây dựng lòng tin từ phía Mỹ."

Cùng ngày, Tasnim dẫn một nguồn tin thân cận với nhóm đàm phán Iran cho biết dự thảo mới nhất của Washington khác với các đề xuất trước đây, chấp nhận dỡ bỏ các lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Iran trong thời gian đàm phán.

Iran, Mỹ và Israel đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngày 8/4 sau 40 ngày giao tranh bắt đầu từ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hôm 28/2. Sau thỏa thuận ngừng bắn, các phái đoàn Iran và Mỹ đã tiến hành vòng đàm phán hòa bình tại Islamabad (Pakistan) trong hai ngày 11-12/4, song không đạt được thỏa thuận.

Trong những tuần gần đây, hai bên được cho là đã trao đổi một số đề xuất về các điều kiện chấm dứt xung đột thông qua vai trò trung gian của Pakistan.

Liên quan nỗ lực tái thiết tại Iran, giới chức nước Cộng hòa Hồi giáo dự kiến hoàn tất công tác khôi phục các cơ sở dầu khí tại khu vực South Pars trong thời gian tối đa 2 năm, với khoảng 50% khối lượng công việc sẽ được hoàn thành trước mùa Đông năm 2027.

Theo hãng thông tấn bán chính thức ISNA, ông Ismail Hosseini, thành viên Ủy ban Năng lượng Quốc hội Iran, cho biết các kế hoạch phục hồi và hiện đại hóa hạ tầng lọc hóa dầu tại South Pars được xây dựng dựa trên nguồn lực chuyên môn trong nước.

Trong diễn biến tại eo biển Hormuz, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 18/5 cho biết đã chuyển hướng 85 tàu thương mại nhằm thực thi lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng ngày cho biết các tuyến cáp quang Internet đi qua eo biển Hormuz có thể bị đưa vào diện phải xin cấp phép, trong bối cảnh Tehran siết chặt kiểm soát tuyến đường thủy này.

Eo biển Hormuz là tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới, nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu mỗi ngày. Bất kỳ sự gián đoạn nào tại khu vực này đều có thể tác động mạnh tới thị trường năng lượng và kinh tế thế giới.

Trong thời gian gần đây, Iran nhiều lần cảnh báo có thể hạn chế hoặc kiểm soát chặt hoạt động lưu thông qua Hormuz nhằm đáp trả các sức ép quân sự và trừng phạt từ phương Tây.

Trong khi đó, Mỹ cùng các đồng minh hiện vẫn duy trì hiện diện hải quân lớn tại Vùng Vịnh với tuyên bố nhằm bảo đảm tự do hàng hải và an ninh vận tải quốc tế./.

