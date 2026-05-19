Trung Quốc-ASEAN khởi động nền tảng thông tin thương mại tại Nam Ninh

Ngày 19/5, nền tảng thông tin thương mại Trung Quốc-ASEAN đã chính thức được khởi động tại Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Đây là nền tảng cung cấp dịch vụ thông tin tổng hợp và truyền thông quốc tế, phục vụ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Trung Quốc và các nước ASEAN.

Nền tảng do Chinanews xây dựng và vận hành, tập trung hướng tới các cơ quan thương mại ASEAN, hiệp hội ngành nghề, cộng đồng người Hoa và các doanh nghiệp xuyên biên giới, cung cấp dịch vụ thông tin thương mại “một cửa.”

Hiện nền tảng đã thiết lập mạng lưới thông tin thương mại giữa Trung Quốc với các nước ASEAN, với các nội dung chính bao gồm giải thích chính sách, tình hình thị trường, kêu gọi đầu tư, kết nối hợp tác và phân tích ngành, nhằm hỗ trợ toàn diện các hoạt động thương mại xuyên biên giới.

Trước ngày ra mắt, đại diện các cơ quan chính phủ, truyền thông, các viện nghiên cứu và trường đại học của Trung Quốc và nhiều nước ASEAN đã tham gia trao đổi về việc chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và xây dựng nền tảng thông tin Trung Quốc-ASEAN.

Chủ tịch Chinanews Trần Lục Quân nhấn mạnh quan hệ Trung Quốc-ASEAN ngày càng sâu rộng, hợp tác kinh tế, thương mại liên tục mở rộng, và chuỗi cung ứng ngày càng gắn kết chặt chẽ. Nền tảng trên sẽ thúc đẩy chia sẻ thông tin, thuận lợi hóa thương mại, tăng cường giao lưu nhân dân và hỗ trợ nâng cấp ngành nghề.

Trong bối cảnh ký kết Nâng cấp Hiệp định Khu vực Thương mại Tự do Trung Quốc-ASEAN (ACFTA) phiên bản 3.0, việc khởi động nền tảng được đánh giá là cầu nối thông tin quan trọng, mở rộng hợp tác, thúc đẩy thương mại, nâng cao năng lực doanh nghiệp, và lan tỏa hợp tác Trung Quốc-ASEAN./.

