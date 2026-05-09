Dấu ấn học giả Việt Nam đưa góc nhìn marketing từ châu Á ra thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ngày 9/5, tại Jakarta đã diễn ra lễ ra mắt dự án sách quốc tế “Marketing Hiện tại và Tương lai”, công trình hợp tác giữa học giả Việt Nam và Indonesia nhằm cập nhật xu hướng marketing trong kỷ nguyên công nghệ mới và đưa góc nhìn marketing từ châu Á ra thế giới.



Dự án do Tiến sỹ Đào Cẩm Thủy, Phó Viện trưởng Viện Quản trị Kinh doanh thuộc Trường Đại học kinh tế-Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng biên soạn cùng ông Hermawan Kartajaya, chuyên gia marketing nổi tiếng của Indonesia và châu Á, nhà đồng sáng lập Liên đoàn Marketing châu Á (AMF).

Ông Hermawan Kartajaya cũng là đồng tác giả nhiều cuốn sách cùng Giáo sư Philip Kotler – người được mệnh danh là “cha đẻ của marketing hiện đại.”



Trong lời tựa cuốn sách, Giáo sư Philip Kotler đánh giá Đông Nam Á đang ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc định hình các xu hướng marketing mới, đồng thời cho rằng những kinh nghiệm từ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có thể góp phần hình thành các nguyên tắc marketing mang tính phổ quát.



Chia sẻ với phóng viên TTXVN, ông Hermawan Kartajaya cho biết cuốn sách tập trung vào những thay đổi của marketing dưới tác động của công nghệ, trong đó có nhiều nội dung chưa được đề cập sâu trong môi trường đào tạo truyền thống.

Theo ông, là hai quốc gia trong ASEAN, Việt Nam và Indonesia còn nhiều dư địa mở rộng hợp tác trong lĩnh vực marketing và giáo dục đại học giữa hai nước.



Trong khi đó, theo Tiến sĩ Đào Cẩm Thủy, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội có rất nhiều hoạt động hợp tác với nhiều trường đại học trên thế giới và có những hoạt động hợp tác sâu với Indonesia, như là trao đổi giảng viên, mời chuyên gia thuyết trình hoặc tổ chức các chương trình học tập thực tế cho sinh viên. Bà cho rằng dự án sách “Marketing Hiện tại và Tương lai”, là một dấu ấn cho hợp tác học thuật và ngành marketing giữa hai nước.



Dự án nhằm cung cấp góc nhìn mới về marketing trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng, đồng thời lưu giữ và chia sẻ tri thức cho cộng đồng học thuật và doanh nghiệp trong khu vực.

Công trình cũng hướng tới việc đưa góc nhìn marketing từ châu Á ra thế giới, lan tỏa kinh nghiệm thực tiễn và truyền cảm hứng cho thế hệ các nhà marketing, nhà quản trị và doanh nhân trẻ.



Nội dung sản phẩm tri thức này đã kế thừa và phát triển từ 3 đầu sách nổi tiếng Marketing 4.0, Marketing 5.0 và Marketing 6.0, qua đó mang đến góc nhìn tổng thể và cập nhật về sự vận động của marketing trong kỷ nguyên mới.



Sách được xuất bản bằng tiếng Anh và tiếng Việt dưới dạng bản in và bản điện tử, phát hành tại Việt Nam và nhiều nước châu Á thông qua hệ thống nhà sách và các nền tảng trực tuyến như Shopee, Amazon, Goto…/.

