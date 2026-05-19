Thượng viện Mỹ xác nhận thêm hàng chục đề cử của Tổng thống Trump

Ngày 19/5 theo giờ Việt Nam, Thượng viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua thêm 49 đề cử của Tổng thống Donald Trump cho các vị trí trong lĩnh vực năng lượng, đất đai, tư pháp và thực thi pháp luật, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiện toàn bộ máy hành pháp của chính quyền đương nhiệm.

Với đợt phê chuẩn mới nhất, khoảng 60% các đề cử dân sự của Tổng thống Trump hiện đã được đưa vào bộ máy liên bang. Đây cũng là lần thứ tư phe Cộng hòa thông qua một nhóm lớn đề cử cùng lúc kể từ khi thay đổi quy định hoạt động của Thượng viện hồi năm ngoái.

Danh sách được xác nhận lần này bao gồm khoảng 20 vị trí khác nhau, trong đó có 12 biện lý liên bang, nhiều quan chức thực thi pháp luật, đại sứ cùng thành viên của các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông, Bộ Năng lượng và nhiều cơ quan liên bang khác.

Một trong những nhân vật đáng chú ý được phê chuẩn là cựu nghị sỹ Stevan Pearce, người được Tổng thống Trump đề cử giữ chức Giám đốc Cơ quan Quản lý Đất đai (BLM).

Trong phần lớn thời gian năm ngoái, phe Dân chủ tại Thượng viện đã tìm cách trì hoãn hoặc ngăn chặn nhiều đề cử của Tổng thống Trump.

Trước đây, phần lớn đề cử dân sự thường được thông qua mà không cần bỏ phiếu toàn thể Thượng viện.

Tuy nhiên, chiến lược cản trở do lãnh đạo phe thiểu số Chuck Schumer dẫn dắt đã khiến phe Cộng hòa quyết định áp dụng biện pháp được gọi là “nuclear option” (thủ tục nghị viện cho phép đảng chiếm đa số thay đổi các quy tắc thông thường của Thượng viện chỉ bằng một cuộc bỏ phiếu đa số tuyệt đối, thay vì phải cần đa số đặc biệt) nhằm thay đổi quy tắc Thượng viện.

Theo quy định mới, ngưỡng cần thiết để vượt thủ tục "filibuster" (câu giờ) đối với nhiều đề cử đã được hạ từ 60 phiếu xuống mức đa số quá bán đơn giản. Đây là lần thứ tư trong lịch sử Thượng viện Mỹ áp dụng biện pháp này.

Giới quan sát cho rằng thay đổi trên đã giúp phe Cộng hòa đẩy nhanh đáng kể tiến trình xác nhận nhân sự.

Năm ngoái, Thượng viện đã phê chuẩn hơn 400 đề cử của Tổng thống Trump, cao hơn mức 323 đề cử trong năm đầu nhiệm kỳ trước của ông, cũng như mức 365 đề cử dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden trong cùng giai đoạn.

Cùng lúc đó, phe Cộng hòa cũng đang thúc đẩy một gói tài trợ khoảng 72 tỷ USD cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) cùng Lực lượng Tuần tra Biên giới trong vòng 3 năm rưỡi thông qua tiến trình “hòa giải ngân sách,” trước thời hạn ngày 1/6. Tuy nhiên, một số khoản chi trong dự luật đã bị loại bỏ sau khi gặp phản đối từ cơ quan phụ trách quy tắc của Thượng viện./.

