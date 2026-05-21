Ứng viên được ông Trump hậu thuẫn thắng lớn trong bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục củng cố ảnh hưởng trong nội bộ đảng Cộng hòa sau khi hàng loạt ứng cử viên được ông hậu thuẫn giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra ngày 19/5 tại Kentucky, Pennsylvania, Alabama và Georgia.

Kết quả đáng chú ý nhất là thất bại của Hạ nghị sỹ Thomas Massie tại Địa hạt 4 bang Kentucky.

Ông Massie, người nhiều năm công khai bất đồng với Tổng thống Trump về nhiều vấn đề đối nội và đối ngoại, đã thất bại trước ông Ed Gallrein - cựu đặc nhiệm Hải quân và là ứng cử viên được ông Trump trực tiếp ủng hộ.

Giới quan sát đánh giá kết quả trên tiếp tục cho thấy ảnh hưởng mạnh mẽ của ông Trump đối với cử tri Cộng hòa trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026. Dù thất bại, ông Massie vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục hoạt động chính trị trong tương lai.

Tại Georgia, nhiều nhân vật từng đối đầu với ông Trump sau cuộc bầu cử năm 2020 cũng gặp khó khăn.

Tổng thư ký bang Brad Raffensperger - người từng từ chối can thiệp vào kết quả bầu cử năm 2020, chỉ giành khoảng 15% số phiếu và không thể lọt vào vòng bầu cử tiếp theo của đảng Cộng hòa.

Cựu Phó Thống đốc Geoff Duncan cũng chỉ nhận được khoảng 7% phiếu trong cuộc đua thống đốc bên phía Dân chủ.

Trong cuộc đua Thượng viện tại Georgia, Hạ nghị sỹ Mike Collins và cựu huấn luyện viên bóng bầu dục Derek Dooley sẽ bước vào vòng bầu cử tiếp theo sau khi không ứng cử viên nào vượt ngưỡng 50% số phiếu.

Tại Alabama, cựu Thượng nghị sỹ Dân chủ Doug Jones giành đề cử thống đốc của đảng Dân chủ và sẽ đối đầu với Thượng nghị sỹ Cộng hòa Tommy Tuberville trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11 tới.

Trong cuộc đua thay thế ghế Thượng viện của ông Tuberville, Hạ nghị sỹ Barry Moore - người được ông Trump hậu thuẫn, đã giành vị trí dẫn đầu và tiến vào vòng tiếp theo.

Ở Kentucky, Hạ nghị sỹ Andy Barr, cũng nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Trump, đã giành đề cử của đảng Cộng hòa cho cuộc đua thay thế Thượng nghị sỹ Mitch McConnell sau hơn 40 năm ông giữ ghế tại Thượng viện.

Trong khi đó tại Pennsylvania, các cuộc đua Hạ viện tại nhiều địa hạt chiến địa đã được xác lập, mở màn cho cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa hai đảng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới.

Truyền thông Mỹ nhận định đây được xem là một trong những cuộc bầu cử sơ bộ Hạ viện tốn kém nhất lịch sử nước này./.

