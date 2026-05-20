Nhiều gia đình Mỹ chi tiền hỗ trợ con cái mua nhà trước áp lực vật giá

Trong bối cảnh thị trường nhà ở Mỹ đắt đỏ nhất trong nhiều thập kỷ, ngày càng nhiều người trẻ phải nhờ cha mẹ hỗ trợ tài chính hoặc đồng ký tên để có thể sở hữu căn nhà đầu tiên.

Tại Phoenix, cô Jennifer Gross đã hoàn tất thủ tục mua căn nhà trị giá 625.000 USD vào tháng 4/2026 với số tiền do cha cô là ông Mark Gross chi trả. Ông Mark Gross đặt giới hạn chi tiêu là 700.000 USD kèm điều kiện con gái phải sống trong bán kính 2 dặm quanh nhà ông.

Tại Chicago, cô Amanda Magallanes, một tư vấn viên 27 tuổi, cũng nhận được sự hỗ trợ từ cha mẹ để thanh toán khoản trả trước và đồng ký tên thế chấp cho căn hộ của mình vào tháng 5/2026.

Theo Chuyên gia kinh tế trưởng Daryl Fairweather thuộc Redfin, khảo sát vào tháng 11/2025 cho thấy 26% người Mỹ trong độ tuổi 18-44 đã sử dụng tiền gia đình để hỗ trợ thanh toán trước.

Dữ liệu từ Freddie Mac cũng chỉ ra tỷ lệ người mua nhà lần đầu trong độ tuổi 25-34 có người đồng vay từ 55 tuổi trở lên đã tăng từ 0,6% năm 2000 lên 2,5% vào quý 1/2023. Tỷ lệ người mua nhà sử dụng tiền thừa kế cũng tăng lên mức cao kỷ lục 8% vào năm 2025.

Trưởng bộ phận hoạch định tài sản Mỹ Brittany Cook thuộc công ty AlTi Global cho biết khách hàng hiện nay có xu hướng tặng tiền hoặc cho vay ngắn hạn để giúp con cái tăng khả năng cạnh tranh khi đưa ra lời đề nghị mua nhà.

Tại Savannah, bang Georgia, cô Jessica Torrence, 29 tuổi, chia sẻ rằng gia đình cô đã chấp nhận khoản hỗ trợ 155.000 USD từ mẹ chồng để mua căn nhà 4 phòng ngủ trị giá hơn 300.000 USD vào năm 2025 thay vì phải tiếp tục đi thuê.

Nhân viên IT Mildred Magallanes, 61 tuổi, cho biết việc mua nhà vào năm 1992 với giá dưới 100.000 USD không hề cảm thấy "bất khả thi" như hiện nay, dù thu nhập của con gái bà hiện tại tương đương với tổng thu nhập của cả hai vợ chồng bà thời điểm đó.

Xu hướng này phản ánh thực tế người Mỹ trên 55 tuổi đang nắm giữ phần lớn tài sản quốc gia và muốn con cái được tận hưởng sớm thay vì đợi đến sau khi họ qua đời./.

