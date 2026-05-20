Mỹ điều tra các giao dịch dầu mỏ nghi vấn trước bài đăng của Tổng thống Trump

Cơ quan quản lý tài chính Mỹ đang tiến hành điều tra đợt tăng đột biến các giao dịch dầu tương lai trị giá hàng trăm triệu USD diễn ra ngay trước thông báo quan trọng của Tổng thống Donald Trump về Iran vào ngày 23/3.

Chỉ vài phút trước khi Tổng thống Donald Trump đăng bài trên mạng xã hội vào sáng 23/3 về việc hoãn các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng của Iran, hơn 800 triệu USD hợp đồng dầu tương lai của Mỹ và quốc tế đã được giao dịch. Khi giá dầu Mỹ giảm tới 13% ngay sau đó, những nhà đầu tư đặt cược đúng thời điểm đã thu lợi nhuận lớn, trong đó ít nhất năm công ty ghi nhận mức lãi từ 5 triệu USD trở lên.

Theo các nguồn tin thân cận, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đang rà soát liệu có cá nhân nào nắm giữ thông tin nội bộ hoặc rò rỉ nội dung bài đăng của Tổng thống Donald Trump để trục lợi hay không.

Các tài liệu cho thấy công ty đầu tư Qube Research & Technologies tại London đã thu về khoảng 5 triệu USD lợi nhuận, trong khi Forza Fund Ltd. lãi khoảng 10 triệu USD và Totsa-đơn vị giao dịch của công ty dầu mỏ Pháp TotalEnergies thu về khoảng 200.000 USD.

Ngoài ra, công ty Jane Street đạt mức tăng khoảng 19 triệu USD, còn Tower Research Capital lãi hơn 3 triệu USD. Ngược lại, công ty Jump Trading đã chịu khoản lỗ khoảng 15 triệu USD. Một số công ty giải trình rằng họ đưa ra quyết định dựa trên một tiêu đề báo chí từ hãng tin Semafor xuất hiện khoảng 15 phút trước bài đăng của Tổng thống Donald Trump.

Giám đốc vận hành Stuart Brown thuộc Qube cho biết các quyết định đầu tư của công ty dựa trên mô hình dữ liệu thay vì các diễn biến địa chính trị cụ thể và từ chối bình luận về các cuộc điều tra pháp lý.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Davis Ingle khẳng định các quy định đạo đức nghiêm cấm nhân viên sử dụng thông tin phi công khai để trục lợi tài chính, đồng thời cho rằng mọi hàm ý về việc quan chức chính quyền tham gia hoạt động này khi chưa có bằng chứng là vô căn cứ.

Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ Michael Selig nhấn mạnh cơ quan này sẽ áp dụng toàn bộ sức mạnh của pháp luật đối với bất kỳ hành vi gian lận hoặc thao túng thị trường nào.

Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và mở rộng sang các đợt giao dịch nghi vấn khác liên quan đến Iran trong tháng 4 và tháng 5./.

