Mỹ thừa nhận sai sót trong điều tra gian lận liên quan đến chương trình Medicaid

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thừa nhận một sai sót nghiêm trọng trong các số liệu được sử dụng để biện minh cho cuộc điều tra gian lận liên quan đến chương trình Medicaid của bang New York.

Sự nhầm lẫn này làm dấy lên nghi vấn về độ chính xác của chiến dịch chống lãng phí và gian lận mà chính quyền liên bang đang triển khai trên toàn quốc.

Sai sót bắt nguồn từ tuyên bố của Tiến sỹ Mehmet Oz, người đứng đầu Trung tâm Dịch vụ Medicare & Medicaid (CMS).

Trong một video đăng trên mạng xã hội và thư gửi Thống đốc bang New York Kathy Hochul, ông Oz cho rằng khoảng 5 triệu người tại bang này đã sử dụng dịch vụ chăm sóc cá nhân thông qua Medicaid trong năm ngoái, tương đương gần 75% trong tổng số 6,8 triệu người tham gia chương trình.

Ông nhận định đây là mức sử dụng “chưa từng có” và yêu cầu bang New York làm rõ vấn đề.

Tuy nhiên, người phát ngôn của CMS Chris Krepich sau đó xác nhận rằng con số thực tế chỉ khoảng 450.000 người, tương đương 6-7% số người thụ hưởng Medicaid.

Theo CMS, sai lệch này xuất phát từ việc cơ quan liên bang hiểu nhầm cách áp dụng các mã thanh toán của bang New York. CMS cho biết đã điều chỉnh phương pháp phân tích và sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền bang để xác thực dữ liệu, cũng như tăng cường giám sát tính minh bạch của chương trình.

Mặc dù thừa nhận sai sót nhưng CMS khẳng định cuộc điều tra vẫn tiếp tục do còn những quan ngại khác, như mức chi tiêu Medicaid trên mỗi người thụ hưởng tại New York cao hơn mức trung bình toàn quốc, chi phí dành cho dịch vụ chăm sóc cá nhân lớn và số lượng nhân viên chăm sóc cá nhân gia tăng mạnh, hiện trở thành nhóm nghề nghiệp đông đảo nhất tại bang.



Các chuyên gia chính sách y tế cho rằng sự nhầm lẫn này đã ảnh hưởng đến uy tín chiến dịch chống gian lận của chính quyền liên bang.

Ông Michael Kinnucan - cố vấn cấp cao về chính sách y tế của Viện Chính sách Tài khóa - nhận định rằng những sai lệch về số liệu “có thể đã được làm rõ chỉ bằng một cuộc điện thoại,” đồng thời cảnh báo cách tiếp cận mang tính đối đầu có nguy cơ chính trị hóa một vấn đề vốn cần sự hợp tác giữa các bên liên quan.

Phản ứng trước sự việc trên, người phát ngôn của Thống đốc Kathy Hochul cho rằng tuyên bố ban đầu của CMS là “hoàn toàn sai sự thật,” đồng thời khẳng định bang New York vẫn kiên định với chính sách “không khoan nhượng đối với gian lận, lãng phí và lạm dụng” trong chương trình Medicaid.

Ngoài sai sót về số liệu, ông Oz còn cho rằng các tiêu chí đánh giá điều kiện hưởng dịch vụ chăm sóc cá nhân của New York đã được nới lỏng. Tuy nhiên, các tổ chức bảo vệ quyền lợi người thụ hưởng Medicaid khẳng định những thay đổi chính sách gần đây thực chất đã siết chặt các yêu cầu, trái ngược với nhận định này.

Cuộc điều tra tại New York là một phần trong chiến dịch chống gian lận quy mô lớn của chính quyền Tổng thống Trump, hiện cũng được triển khai tại các bang như California, Florida, Maine và Minnesota.

Trước đó, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp thành lập lực lượng đặc nhiệm chống gian lận trong các chương trình phúc lợi liên bang, do Phó Tổng thống JD Vance dẫn dắt.

Trong khuôn khổ sáng kiến này, chính quyền liên bang từng tạm thời đình chỉ 243 triệu USD tài trợ Medicaid cho bang Minnesota, dẫn đến một vụ kiện từ chính quyền bang này.

Giới phân tích cảnh báo việc dựa trên những dữ liệu thiếu chính xác không chỉ làm suy giảm hiệu quả của các nỗ lực chống gian lận, mà còn có thể ảnh hưởng đến niềm tin của công chúng đối với các chương trình phúc lợi thiết yếu.

Trong bối cảnh chi phí chăm sóc sức khỏe ngày càng trở thành mối quan tâm lớn của cử tri trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, một cách tiếp cận minh bạch, chính xác và hợp tác được xem là yếu tố then chốt để bảo đảm tính bền vững của hệ thống Medicaid./.

