Giá dầu nối dài đà giảm trước khả năng chấm dứt xung đột tại Trung Đông

Giá dầu có xu hướng duy trì ở mức cao do Mỹ có thể tái khởi động các cuộc tấn công nhằm vào Iran, cùng với kỳ vọng nguồn cung dầu thô sẽ không thể nhanh chóng hồi phục về mức trước khi có chiến tranh.

Khánh Ly
Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trong phiên giao dịch ngày 20/5, giá dầu thô giảm khoảng 1% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc rất nhanh chóng.

Vào lúc 13 giờ 40 phút theo giờ Việt Nam, giá dầu thô Brent Biển Bắc giảm 1,11 USD, tương đương 1,0%, xuống còn 110,17 USD/thùng. Cùng lúc đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,12 USD, hay 1,1%, xuống 103,03 USD/thùng.

Đánh giá về diễn biến này, ông Emril Jamil, chuyên gia phân tích nghiên cứu cấp cao về dầu mỏ tại Tập đoàn LSEG, nhận định rằng giá dầu đã hạ nhiệt trước khả năng hai bên đạt được một thỏa thuận. Tuy nhiên, ông Jamil cũng lưu ý thêm rằng ngay cả khi một thỏa thuận được ký kết, giá dầu nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục tăng do nguồn cung có thể không lập tức quay trở lại mức trước xung đột.

Trước đó, trong phiên giao dịch 19/5, cả hai loại dầu chuẩn đều đã giảm gần 1 USD/thùng sau khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết, Mỹ và Iran đã đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán, đồng thời khẳng định không bên nào muốn tái diễn các hành động quân sự.

Người dân mua xăng tại trạm xăng ở London, Anh. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên quan đến tâm lý thị trường, nhà phân tích Toshitaka Tazawa tại công ty Chứng khoán Fujitomi Securities cho biết các nhà đầu tư đang rất muốn đánh giá liệu Mỹ và Iran có thực sự tìm được tiếng nói chung để đi đến một hiệp định hòa bình hay không, nhất là khi lập trường của Mỹ thay đổi từng ngày.

Ông Tazawa dự báo giá dầu có xu hướng duy trì ở mức cao do khả năng Mỹ có thể tái khởi động các cuộc tấn công nhằm vào Iran, cùng với kỳ vọng rằng nguồn cung dầu thô sẽ không thể nhanh chóng hồi phục về mức trước chiến tranh ngay cả khi đạt được thỏa thuận hòa bình.

Citibank dự báo giá dầu Brent có thể tăng lên mức 120 USD/thùng trong ngắn hạn. Định chế tài chính này nhận định rằng thị trường đang đánh giá thấp nguy cơ gián đoạn nguồn cung kéo dài cũng như các rủi ro nghiêm trọng trên diện rộng khác./.

(TTXVN/Vietnam+)
