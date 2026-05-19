TikTok tiến gần thỏa thuận dàn xếp 400 triệu USD với Bộ Tư pháp Mỹ

TikTok được cho là đang tiến gần tới một thỏa thuận dàn xếp trị giá khoảng 400 triệu USD với Bộ Tư pháp Mỹ liên quan tới các cáo buộc vi phạm quyền riêng tư dữ liệu trẻ em, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump thúc đẩy giải quyết hàng loạt tranh chấp pháp lý liên quan nền tảng mạng xã hội này.

Theo các nguồn tin được báo New York Post và ABC News dẫn lại, mức dàn xếp mới thấp hơn đáng kể so với khoản 1 tỷ USD mà TikTok từng đồng ý về nguyên tắc trong các cuộc thương lượng với Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden hồi năm 2024.

FTC hồi tháng 6/2024 cho biết đã phát hiện bằng chứng cho thấy TikTok cố tình thu thập dữ liệu của trẻ em dưới 13 tuổi mà không thông báo hoặc xin phép phụ huynh, vi phạm Đạo luật Bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em (COPPA).

Các nhà lập pháp Mỹ cùng nhiều tổ chức bảo vệ trẻ em từ lâu đã yêu cầu siết chặt hoạt động quảng cáo nhắm vào trẻ vị thành niên, cho rằng nhiều nền tảng mạng xã hội đang khai thác tâm lý trẻ nhỏ và sử dụng các tính năng gây nghiện nhằm tối đa hóa lợi nhuận.

Theo New York Post, trong các cuộc đàm phán kín với FTC hồi mùa Xuân năm 2024, TikTok từng gần đạt thỏa thuận chấp nhận nộp phạt 1 tỷ USD, đồng thời đồng ý với một số yêu cầu an toàn bổ sung như hạn chế quảng cáo hướng tới trẻ em và giới hạn thông báo gửi tới điện thoại vào ban đêm.

Tuy nhiên, thỏa thuận này sau đó đổ vỡ khi Bộ Tư pháp Mỹ dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden được cho là lo ngại việc dàn xếp hoặc thúc đẩy vụ kiện có thể ảnh hưởng tới nỗ lực của Quốc hội nhằm cấm TikTok hoạt động tại Mỹ.

Bộ Tư pháp Mỹ đã chính thức khởi kiện TikTok vào tháng 8/2024 nhưng không đề cập các cuộc thương lượng trước đó. Theo giới quan sát, thời điểm khởi kiện gần như khiến vụ việc không thể được giải quyết trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

ABC News tuần trước cho biết chính quyền Tổng thống Trump hiện đang thúc đẩy một thỏa thuận mới với TikTok trị giá khoảng 400 triệu USD. Theo các nguồn tin, khoản tiền này có thể được sử dụng cho các dự án chỉnh trang và “làm đẹp” tại thủ đô Washington D.C, thay vì bồi thường trực tiếp cho các nạn nhân vị thành niên bị ảnh hưởng bởi việc thu thập dữ liệu trái phép.

Tổ chức bảo vệ trẻ em Fairplay for Kids đã chỉ trích mạnh mẽ đề xuất dàn xếp nói trên, cho rằng mức phạt 400 triệu USD chỉ là “một cái tát nhẹ lên cổ tay” và không đủ sức buộc TikTok thay đổi các thiết kế sản phẩm bị cho là gây nghiện và nguy hiểm đối với trẻ em.

Một phát ngôn viên Bộ Tư pháp Mỹ cho biết cơ quan này cam kết đạt được các thỏa thuận phù hợp với chương trình nghị sự của Tổng thống Trump, đồng thời bảo đảm tuân thủ luật pháp và bảo vệ lợi ích của người nộp thuế Mỹ./.

