Trung Quốc, Nga gia hạn Hiệp ước Láng giềng hữu nghị và hợp tác

Ngày 20/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhất trí gia hạn Hiệp ước Láng giềng hữu nghị và hợp tác Trung-Nga.

Trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Trung Quốc từ ngày 19-20/5/2026, sáng 20/5, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nguyên thủ hai nước nhất trí gia hạn Hiệp ước Láng giềng hữu nghị và hợp tác Trung-Nga.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 25 của Tổng thống Putin. Trong chuyến thăm, hai nguyên thủ quốc gia trao đổi quan điểm về quan hệ song phương, hợp tác trong nhiều lĩnh vực, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

(TTXVN/Vietnam+)
Quy định mới về mức hỗ trợ tài chính khi sinh con

Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số, quy định mức hỗ trợ tài chính tối thiểu là 2.000.000 đồng/phụ nữ khi sinh con.

Ngày Hiến mô, tạng Việt Nam 20/5: Cho đi là còn mãi

Việc công bố và tổ chức Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng nhằm tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo của cấc cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, toàn xã hội đối với công tác hiến, ghép mô, tạng.

Một số lợi ích của xăng sinh học E10

PV OIL triển khai bán xăng sinh học E10 trên toàn hệ thống kể từ ngày 15/5/2026; xăng sinh học E10 được kỳ vọng trở thành một giải pháp quan trọng giúp giảm phát thải và góp phần bảo vệ môi trường.