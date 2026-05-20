Trung Quốc, Nga gia hạn Hiệp ước Láng giềng hữu nghị và hợp tác

Ngày 20/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhất trí gia hạn Hiệp ước Láng giềng hữu nghị và hợp tác Trung-Nga.

Trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Trung Quốc từ ngày 19-20/5/2026, sáng 20/5, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nguyên thủ hai nước nhất trí gia hạn Hiệp ước Láng giềng hữu nghị và hợp tác Trung-Nga.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 25 của Tổng thống Putin. Trong chuyến thăm, hai nguyên thủ quốc gia trao đổi quan điểm về quan hệ song phương, hợp tác trong nhiều lĩnh vực, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

