Trung Quốc, Nga gia hạn Hiệp ước Láng giềng hữu nghị và hợp tác

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, sáng 20/5, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nguyên thủ hai nước nhất trí gia hạn Hiệp ước Láng giềng hữu nghị và hợp tác Trung-Nga.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh năm nay kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối tác phối hợp chiến lược Trung Quốc-Nga và kỷ niệm 25 năm ký kết Hiệp ước Láng giềng hữu nghị và hợp tác Trung-Nga.

Quan hệ Trung Quốc-Nga đạt đến tầm cao này là do hai bên đã liên tục làm sâu sắc thêm lòng tin chính trị lẫn nhau và hợp tác chiến lược, mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực và đề cao công bằng và chính nghĩa quốc tế.

Theo Chủ tịch Tập Cận Bình, là ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và là các nước lớn có ảnh hưởng trên thế giới, Trung Quốc và Nga nên có tầm nhìn chiến lược dài hạn, sử dụng hợp tác chiến lược toàn diện chất lượng cao hơn để giúp mỗi nước phát triển và phục hưng, đồng thời thúc đẩy xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và hợp lý hơn.

Theo Chủ tịch Tập Cận Bình, 25 năm trước, Trung Quốc và Nga đã ký Hiệp ước Láng giềng hữu nghị và hợp tác, từ đó cho phép quan hệ Trung Quốc-Nga đạt được bước phát triển vượt bậc. Trong bối cảnh quốc tế hiện nay đã có nhiều thay đổi sâu sắc, trong khi thế giới đang đối mặt với nguy cơ gia tăng cạnh tranh quyền lực, tính thời đại, khoa học và giá trị thực tiễn của Hiệp ước trên ngày càng nổi bật.

Về phần mình, phát biểu trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định quan hệ Nga-Trung Quốc đã đạt “mức độ chưa từng có” và trở thành hình mẫu của quan hệ đối tác toàn diện thực chất và phối hợp chiến lược.

Về hợp tác đa phương, nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết nước này và Trung Quốc đang tăng cường phối hợp tại Liên hợp quốc, Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) và các diễn đàn đa phương khác, đồng thời sẽ tiếp tục hợp tác tích cực trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Tổng thống Putin nhấn mạnh hợp tác chặt chẽ giữa hai nước đặc biệt cần thiết trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động như hiện nay. Hãng tin RIA Novosti ngày 20/5 dẫn lời ông Putin nhấn mạnh: “Sự phối hợp trong chính sách đối ngoại giữa hai nước là một trong những nhân tố quan trọng góp phần ổn định tình hình quốc tế.”

Cuộc hội đàm trên diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Trung Quốc từ ngày 19-20/5. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 25 của Tổng thống Putin.

Trong chuyến thăm, hai nguyên thủ quốc gia sẽ trao đổi quan điểm về quan hệ song phương, hợp tác trong nhiều lĩnh vực, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. /.

