Australia đối mặt với đợt bùng phát bạch hầu lớn nhất trong nhiều thập kỷ

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, cơ quan y tế hàng đầu quốc gia Australia đang kêu gọi tất cả người dân nước này tiêm phòng đầy đủ và tiêm nhắc lại vaccine bạch hầu trong bối cảnh Australia đang đối mặt với đợt bùng phát lớn bạch hầu nhất trong nhiều thập kỷ.

Căn bệnh bạch hầu tưởng như đã bị xóa sổ hoàn toàn ở Australia nhưng hiện đã bùng phát ở vùng Lãnh thổ Bắc Australia và đang lan rộng qua 3 tiểu bang khác.

Một người đã tử vong tại địa phương này, mặc dù nguyên nhân chính xác của các ca tử vong vẫn đang được điều tra.

Ngày 20/5, Hiệp hội Y khoa Australia ra tuyên bố kêu gọi người dân kiểm tra xem bản thân và gia đình mình đã được tiêm phòng bạch hầu đầy đủ chưa. Tại Australia, trẻ em thường được tiêm phòng căn bệnh này theo Chương trình Tiêm chủng quốc gia cho trẻ em. Hiệp hội cũng khuyến cáo việc tiêm nhắc lại định kỳ đối với thanh thiếu niên và người lớn trong một số trường hợp nhất định.

Tiến sỹ Danielle McMullen, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Australia cảnh báo: “Tiêm chủng là một trong những thành tựu vĩ đại nhất của y học hiện đại, nhưng khi tỷ lệ tiêm chủng giảm, các bệnh nghiêm trọng mà chúng ta đã phần nào loại trừ có thể quay trở lại. Chúng ta đang chứng kiến nguy cơ đó xảy ra với bệnh bạch hầu.”

Tính đến ngày 19/5, vùng lãnh thổ Bắc Australia đã ghi nhận 133 trường hợp mắc bệnh bạch hầu. Bang Tây Australia cũng đang đối mặt với sự bùng phát ngày càng nghiêm trọng ở vùng Kimberley, với 79 người được xác nhận mắc bệnh. Dịch bệnh cũng đã lan rộng qua biên giới các bang Nam Australia và Queensland, với lần lượt 5 và 6 trường hợp được ghi nhận.

Bộ trưởng Y tế Mark Butler tuyên bố đây là một vấn đề nghiêm trọng. Ông Butler cho biết hầu hết các ca nhiễm hiện tại ở vùng lãnh thổ Bắc Australia đều là người bản địa và chính phủ đang hợp tác với các khu vực do người bản địa quản lý để tăng tỷ lệ tiêm chủng trong các cộng đồng đó.

Trong khi đó, Tiến sỹ Milena Dalton, Trưởng bộ phận Tiêm chủng và Tăng cường hệ thống y tế tại Viện Burnet, cũng xác nhận quy mô của đợt bùng phát hiện tại là “vô cùng đáng lo ngại.”

Bệnh bạch hầu do độc tố được sản sinh bởi một số chủng vi khuẩn Corynebacterium gây ra. Các triệu chứng ban đầu tương tự như cảm lạnh hoặc cúm, bao gồm sốt và đau họng, nhưng sau vài ngày, các vấn đề về hô hấp sẽ tiến triển và một lớp màng màu trắng xám có thể hình thành trên cổ họng và amidan, gây khó nuốt hoặc khó thở.

Các trường hợp bạch hầu đường hô hấp nặng có thể gây sưng cổ họng, làm tắc nghẽn đường thở và ảnh hưởng đến hô hấp, có thể dẫn đến tử vong do ngạt thở. Bệnh bạch hầu có thể phòng ngừa bằng cách tiêm vaccine, tuy nhiên, một khi đã bị nhiễm, việc tiêm phòng sẽ không bảo vệ được người bệnh.

Trong nhiều thập kỷ, bạch hầu là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em Australia, cướp đi sinh mạng của hơn 4.000 người chỉ riêng trong giai đoạn từ năm 1926-1935.

Tuy nhiên, chiến dịch tiêm chủng bắt đầu từ những năm 1930 đã giúp gần như xóa sổ căn bệnh này vào những năm 1950./.

Chủ động phòng, chống dịch bệnh bạch hầu Bệnh bạch hầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây từ người sang người và có khả năng tạo thành dịch. Tiêm vaccine phòng bệnh là một trong những biện pháp hữu hiệu nhằm chủ động phòng chống bệnh.