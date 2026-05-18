WHO thúc đẩy ưu tiên y tế toàn cầu trước lo ngại dịch bệnh bùng phát

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Kỳ họp lần thứ 79 của Đại hội đồng Y tế thế giới (WHA79) đã khai mạc vào ngày 18/5.

Đây là sự kiện quy tụ các đoàn đại biểu từ quốc gia thành viên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) để thiết lập chính sách y tế toàn cầu và thúc đẩy các ưu tiên chiến lược của tổ chức trong bối cảnh thế giới đang lo ngại về ổ dịch virus Hanta trên tàu du lịch và đợt bùng phát virus Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda.

Hội nghị lần này sẽ tiếp nối đà phát triển của WHA78 diễn ra vào năm 2025, vốn đã thông qua Kế hoạch Hành động toàn cầu về Biến đổi khí hậu và Sức khỏe, một lộ trình cập nhật cho việc tăng cường ứng phó toàn cầu với các tác động bất lợi đến sức khỏe do ô nhiễm không khí và việc nâng biến đổi khí hậu lên vị trí mục tiêu chiến lược hàng đầu trong Chương trình Công tác Tổng quát lần thứ 14 của WHO (GPW14, 2025-2028).

Bên cạnh đó, hướng tới Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31), do Thổ Nhĩ Kỳ và Australia đồng chủ trì, hội nghị lần này mang đến cơ hội về giải pháp cho cộng đồng toàn cầu về khí hậu và sức khỏe và cùng duy trì động lực chính trị đã đạt được tại WHA78.

Trong khuôn khổ WHA79, WHO cũng dự kiến khởi động Kế hoạch toàn cầu về truyền thông, vận động và hợp tác trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và sức khỏe, được thiết kế để hỗ trợ nghị quyết WHA77 và duy trì động lực xuyên suốt COP31 và các kỳ họp tiếp theo.

Trong bài phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã chia sẻ về tình hình dịch bệnh thời gian qua, cũng như hoạt động của cơ quan này.

Cuộc họp diễn ra sau 1 năm khó khăn đối với WHO sau khi một số nước rút khỏi tổ chức này và việc cắt giảm ngân sách kéo theo việc thu hẹp quy mô ngân sách và số lượng nhân viên.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu, Tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định cơ quan này đã ổn định được tình hình và đang tiến về phía trước. Đây cũng là quan điểm nhận được sự ủng hộ từ các nhà ngoại giao và giới quan sát.

Bà Surie Moon, đồng giám đốc Trung tâm Y tế Toàn cầu tại Viện Sau đại học Geneva, đánh giá: “Tình hình vẫn còn mong manh, nhưng họ đã thành công trong việc huy động hầu hết các khoản đóng góp. Và cuộc khủng hoảng liên quan đến virus Hanta mới đây đã minh họa rõ ràng lý do tại sao thế giới cần một WHO hiệu quả, đáng tin cậy, công bằng và được tài trợ ổn định."

Mặc dù virus Hanta chưa chính thức có trong chương trình nghị sự, song đây dự kiến sẽ trở thành một trong những trọng tâm thảo luận, cùng với các vấn đề y tế toàn cầu cấp bách khác.

Nhiều nhà ngoại giao dự đoán WHO sẽ tận dụng các đợt bùng phát này để củng cố vai trò và gây sức ép với các nước như Mỹ và Argentina, vốn từng công bố ý định rút khỏi tổ chức./.



