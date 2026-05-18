Australia thu hồi bột ánh kim làm bánh sau ca ngộ độc ở trẻ nhỏ

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia (ACCC) đang thu hồi một loại bột ánh kim dùng để trang trí bánh ngọt trên phạm vi cả nước, sau khi một bé trai tại bang Queensland phải nhập viện cấp cứu do tổn thương phổi vì hít phải sản phẩm này.

Nạn nhân là bé Dusty Wildman, sinh sống tại vùng Gold Coast. Ngày 1/5, bé vô tình nuốt phải loại bột trên trong lúc mẹ của bà là thợ làm bánh chuyên nghiệp đang làm việc. Bệnh nhi lập tức xuất hiện triệu chứng ho dữ dội và suy hô hấp cấp.

Tại Bệnh viện Nhi đồng Queensland, các bác sỹ chẩn đoán lượng đồng trong bột không thể hòa tan trong máu và đã tích tụ ở phổi, buộc phải chỉ định gây mê nhân tạo. Hiện, sức khỏe của bé đã ổn định và được rút ống thở, song các bác sỹ cảnh báo vẫn có nguy cơ chịu ảnh hưởng lâu dài.

Dòng sản phẩm bột mang nhãn hiệu "Creative" được lưu hành trên thị trường từ năm 2019. Tuy nhiên, các kết quả kiểm nghiệm mới đây cho thấy sản phẩm có chứa đồng và kẽm - 2 thành phần có thể gây độc hại nghiêm trọng nếu con người hít hoặc nuốt phải.

Theo thông tin được công bố gần đây trên cổng thông tin Product Safety Australia do ACCC vận hành, lệnh thu hồi áp dụng đối với tất cả 5 màu của dòng sản phẩm bột này.

Đáng chú ý, nhãn mác trên bao bì sản phẩm có ghi dòng chữ "dùng cho các phần tách rời khỏi bánh" và khẳng định "không độc hại". Tuy nhiên, mẹ nạn nhân cho biết sản phẩm này thường được xếp trên các kệ hàng ngay cạnh các loại thực phẩm ăn được khác, dễ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Trước khi ACCC chính thức phát lệnh thu hồi toàn quốc, nhà cung cấp Crumb Australia đã chủ động rút sản phẩm khỏi các kệ hàng và liên hệ với các đại lý phân phối.

ACCC khuyến cáo người tiêu dùng đã mua loại bột ánh kim thương hiệu "Creative" trong giai đoạn từ năm 2019 đến tháng 5/2026 lập tức ngừng sử dụng, để xa tầm tay trẻ em và trả lại nơi mua để được hoàn tiền./.

Mỹ: Gần 10 người ngộ độc nghi do nhiễm khuẩn E. coli từ phômai cheddar Theo Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ, phô mai cheddar của công ty Raw Farm, có trụ sở tại bang California, được cho là nguồn gốc gây ra các vụ ngộ độc thực phẩm.