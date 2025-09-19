Indonesia: Hơn 100 người nghi bị ngộ độc sau khi tham dự tiệc thôi nôi

Lực lượng y tế tại huyện Garut, thuộc tỉnh Tây Java của Indonesia đang khẩn trương điều trị cho 115 người dân nghi bị ngộ độc thực phẩm, sau khi dùng bữa tại một tiệc mừng thôi nôi ở xã Pasirlangu, huyện Pakenjeng.

Trưởng Công an huyện Pakenjeng, ông Muslih Hidayat, cho biết tính đến tối 17/9, đã có 115 trường hợp xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, chóng mặt, nôn mửa và tiêu chảy.

Những triệu chứng này khởi phát ngay sau khi người dân ăn phần cơm được phát tại buổi lễ diễn ra hôm 15/9 tại thôn Campaka. Những ca bệnh đầu tiên xuất hiện vào ngày 16/9 và đến ngày 17/9, số lượng người nhập viện tăng vọt.

Theo ông Hidayat, phần lớn bệnh nhân bị mất nước ở mức độ vừa và không ai phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra, lấy lời khai nhân chứng, đồng thời phối hợp với y tế địa phương để xét nghiệm mẫu thực phẩm nhằm xác định nguyên nhân chính xác của vụ ngộ độc hàng loạt này.

Cũng trong tuần này, hơn 800 học sinh đã bị ngộ độc trong hai vụ ngộ độc thực phẩm, sau khi dùng bữa trưa miễn phí do chính phủ tài trợ.

Ngày 17/9, cũng tại Garut thuộc tỉnh Tây Java, 569 học sinh từ 5 trường học đã bị buồn nôn và nôn mửa sau khi ăn cơm gà.

Cùng ngày, 277 học sinh tại quần đảo Banggai, tỉnh Trung Sulawesi cũng được cho là bị ngộ độc thực phẩm.

Theo Viện Phát triển kinh tế và tài chính Indonesia, từ tháng Một - khi chương trình bữa ăn miễn phí bắt đầu - đến tháng Tám, đã có hơn 4.000 trẻ em bị ngộ độc thực phẩm sau khi dùng những bữa ăn này, làm dấy lên nghi ngờ về công tác giám sát.

Ngày 19/9, ông Prasetyo Hadi, người phát ngôn của Tổng thống Indonesia, cho biết chính phủ đã xin lỗi vì “các vụ việc tái diễn tại nhiều khu vực.”

Trong khi đó, chính quyền địa phương cam kết sẽ tăng cường giám sát các bếp ăn cung cấp các suất ăn kiểu này, đồng thời nhấn mạnh chương trình sẽ không bị dừng lại.

Thay vào đó, học sinh sẽ được cung cấp những thực phẩm cơ bản hơn, ví dụ như bánh mỳ, sữa, trứng luộc và trái cây trong thời gian tới.

Chương trình bữa ăn học đường do Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto phát động, với mục tiêu đạt 83 triệu người hưởng lợi vào cuối năm nay, cùng khoản ngân sách dự tính 171.000 tỷ rupiah (10,32 tỷ USD). Được biết, ngân sách cho chương trình này sẽ được tăng gấp đôi vào năm sau./.

