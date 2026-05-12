Cách ly 12 nhân viên y tế do chăm sóc không đúng quy trình bệnh nhân mắc virus Hanta

Trung tâm Y tế Đại học Radboud (Radboudumc) ở Hà Lan đã cách ly 12 nhân viên trong 6 tuần để phòng ngừa sau khi phát hiện các quy trình không chính xác trong quá trình chăm sóc một bệnh nhân nhiễm virus Hanta.

Ngày 11/5, Radboudumc cho biết vấn đề liên quan đến các quy trình lấy và xử lý mẫu máu, cũng như việc xử lý nước tiểu của bệnh nhân.

Tuyên bố của Radboudumc nêu rõ: "Mẫu máu đã được xử lý theo quy trình tiêu chuẩn. Nhưng do bản chất của virus, lẽ ra phải được xử lý theo quy trình nghiêm ngặt hơn."

Tuy nhiên, Radboudumc không nêu rõ các biện pháp nghiêm ngặt cụ thể.

Trước đó, ngày 7/5, Radboudumc đã tiếp nhận một bệnh nhân nhiễm virus Hanta từ tàu du lịch MV Hondius.

Ông Bertine Lahuis, Chủ tịch Hội đồng Điều hành của Radboudumc, nhận định dù nguy cơ mắc bệnh thực tế rất thấp, các biện pháp này có tác động đáng kể đến tất cả những người liên quan.

Trong diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Hà Lan cho biết ngày 12/5, 2 máy bay sơ tán cuối cùng chở 28 người gồm hành khách và các thủy thủ và nhân viên y tế từ tàu MV Hondius đã hạ cánh xuống Hà Lan.

Máy bay đầu tiên chở 4 người đến từ Australia, 1 người từ New Zealand và 1 người Anh sống ở Australia. 6 người này sẽ được cách ly tại một cơ sở gần sân bay trước khi được hồi hương về Australia.

Máy bay còn lại chở 19 thành viên phi hành đoàn, một bác sỹ người Anh và hai nhà dịch tễ học (một người từ Tổ chức Y tế thế giới và một người từ Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu Âu).

Tàu MV Hondius hiện đang trên đường từ Tenerife đến Rotterdam ở Hà Lan, nơi tàu sẽ cập bến để khử trùng. Trên tàu vẫn còn 25 thủy thủ và hai nhân viên y tế. Tàu cũng đang chở thi thể của một hành khách người Đức đã tử vong trong chuyến đi./.

WHO lưu ý về thời gian cách ly người nhiễm virus Hanta Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị rằng gần như toàn bộ những người trên tàu MV Hondius cần được cách ly trong 6 tuần.

