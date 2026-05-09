Campuchia chủ động phòng ngừa virus Hanta tại sân bay quốc tế Techo

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan virus Hanta, Bộ Y tế Campuchia đã tăng cường các biện pháp kiểm soát, chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó khẩn cấp tại sân bay quốc tế Techo.

Các biện pháp được triển khai bao gồm kiểm tra thân nhiệt, thiết lập khu vực cách ly và duy trì trạng thái sẵn sàng cấp cứu y tế.



Trước đó, ngày 8/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Chheang Ra đã đến thị sát cơ sở vật chất tại sân bay quốc tế Techo, nhằm đánh giá tình hình các khu vực cách ly và quy trình dự phòng ngăn chặn lây lan virus Hanta từ bên ngoài.

Qua đó, tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống kiểm tra an ninh tại sân bay, các khu vực cách ly được chỉ định cũng như các phương án phản ứng nhanh, trong đó xác định rõ các biện pháp phòng ngừa chính bao gồm kiểm tra thân nhiệt nghiêm ngặt hơn và kiểm tra, giám sát chặt chẽ hành khách đến.



Trong thông báo công bố ngày 9/5, Bộ Y tế yêu cầu lực lượng chức năng tại sân bay “sẵn sàng ứng phó” trong trường hợp nghi ngờ có ca nhiễm virus Hanta; tăng cường hệ thống ứng phó khẩn cấp, bao gồm đường dây nóng 115, đảm bảo mọi trường hợp nghi ngờ hoặc xác nhận mắc bệnh đều được cách ly và điều trị khẩn cấp.



Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) thuộc Bộ Y tế cho biết để chủ động phòng ngừa virus Hanta, CDC đang tổ chức các nhóm phản ứng nhanh và các bộ phận chuyên trách lấy mẫu, sàng lọc và theo dõi điều trị; triển khai công tác kiểm tra, rà soát đảm bảo các phòng xét nghiệm được trang bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết, vật tư y tế, cung ứng đủ thuốc thiết yếu và đồ bảo hộ cá nhân.



Bên cạnh đó, CDC cũng chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, phổ biến tới người dân và du khách về các biện pháp phòng ngừa, đồng thời yêu cầu các tổ, nhóm công tác đảm bảo duy trì giám sát chặt chẽ và chia sẻ thông tin kịp thời.



Trước đó, ngày 7/5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo có thể xuất hiện thêm các trường hợp nhiễm virus Hanta sau khi căn bệnh này khiến 3 hành khách trên tàu du lịch MV Hondius tử vong, tuy nhiên WHO cũng nhận định dịch bệnh sẽ được hạn chế nếu thực hiện các biện pháp phòng ngừa./.

WHO và Tây Ban Nha phối hợp ứng phó virus Hanta Ngày 9/5, Tổng Giám đốc WHO cho biết ông đã đến Tây Ban Nha và sẽ cùng các quan chức chính phủ giám sát việc đưa những người trên tàu du lịch bị nhiễm virus Hanta lên bờ tại quần đảo Canary.

​