WHO và Tây Ban Nha phối hợp ứng phó virus Hanta

Ngày 9/5, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết ông đã đến Tây Ban Nha và sẽ cùng các quan chức chính phủ giám sát việc đưa những người trên tàu du lịch bị nhiễm virus Hanta lên bờ tại quần đảo Canary.



Trên mạng xã hội X, ông Ghebreyesus thông báo: "Tôi đã đến Tây Ban Nha, nơi tôi sẽ cùng các quan chức cấp cao của chính phủ tới Tenerife để giám sát việc đưa hành khách, thành viên thủy thủ đoàn và các chuyên gia y tế từ tàu du lịch MV Hondius lên bờ an toàn."

Theo ông Ghebreyesus, hiện không có thêm người nào trên tàu có triệu chứng nhiễm virus Hanta, và "cho đến nay, nguy cơ đối với người dân quần đảo Canary và trên toàn cầu ở mức thấp."



Tổng Giám đốc Ghebreyesus cho biết thêm rằng WHO tiếp tục tích cực theo dõi tình hình, phối hợp hỗ trợ và các bước tiếp theo, đồng thời sẽ cập nhật thông tin cho các quốc gia thành viên và công chúng một cách phù hợp.

Theo kế hoạch, ông Ghebreyesus sẽ gặp Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez trong ngày và sẽ cùng các Bộ trưởng Y tế và Nội vụ Tây Ban Nha đến một sở chỉ huy ở Tenerife "để đảm bảo sự phối hợp giữa các cơ quan hành chính, kiểm soát y tế và việc áp dụng các giao thức giám sát và ứng phó đã được lên kế hoạch."



Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Bộ Y tế Philippines cho biết 38 thành viên thủy thủ đoàn người Philippines trên tàu MV Hondius đang được cách ly và không có dấu hiệu nhiễm virus. Bộ đang chờ hướng dẫn từ WHO về các bước tiếp theo đối với các thủy thủ.



Trợ lý Bộ trưởng Albert Domingo cho biết trong khi thủy thủ đoàn vẫn ở Cabo Verde, quốc đảo phía Tây châu Phi, các cơ quan y tế ở đó đang xử lý các thủ tục cách ly và giám sát.



Theo WHO, trong số 147 người trên tàu, 3 người đã thiệt mạng, trong đó có một cặp vợ chồng người Hà Lan được xác nhận đã nhiễm bệnh.



Cùng ngày 9/5, vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) cũng ghi nhận 1 trường hợp tử vong do nhiễm virus Hanta tại thành phố Đài Bắc./.

Sau khi ghi nhận ca tử vong, các chuyên gia về giám sát và kiểm soát loài gặm nhấm cũng được điều động để hỗ trợ người dân thực hiện nỗ lực phòng ngừa dịch bệnh.

