Đà Nẵng đứng Top 2 điểm đến châu Á mùa Hè 2026 của Lonely Planet

Đà Nẵng vừa được Lonely Planet lựa chọn vào danh sách “Những điểm đến tuyệt vời nhất châu Á mùa Hè 2026,” xếp thứ 2 toàn khu vực nhờ lợi thế du lịch biển, nghỉ dưỡng và trải nghiệm ngoài trời.

Thương hiệu xuất bản du lịch uy tín toàn cầu Lonely Planet vừa công bố danh sách “The Best Places to Visit in Asia This Summer” (Những điểm đến tuyệt vời nhất châu Á mùa hè 2026), trong đó Đà Nẵng xếp vị trí thứ 2, chỉ sau Busan (Hàn Quốc).

Theo đánh giá của chuyên trang du lịch danh tiếng này, tháng Sáu là thời điểm lý tưởng nhất để khám phá thành phố biển miền Trung Việt Nam.

Sự xuất hiện của Đà Nẵng trong bảng xếp hạng của Lonely Planet tiếp tục khẳng định sức hút ngày càng lớn của điểm đến này trên bản đồ du lịch quốc tế, đặc biệt trong phân khúc du lịch biển, nghỉ dưỡng và trải nghiệm ngoài trời./.