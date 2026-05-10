Từ 2026-2030, phát triển thêm ít nhất 200 bệnh viện vệ tinh trên toàn quốc

Đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu phát triển bổ sung ít nhất 200 bệnh viện vệ tinh, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, giảm quá tải và tăng chất lượng khám chữa bệnh.

vna-potal-giai-doan-2026-2030-bo-y-te-bo-sung-it-nhat-200-benh-vien-ve-tinh-tren-toan-quoc.jpg

Bộ Y tế vừa phê duyệt Đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2026-2030. Trong giai đoạn này, Bộ Y tế đề ra mục tiêu phát triển bổ sung ít nhất 200 bệnh viện vệ tinh trên toàn quốc và triển khai thường quy các kỹ thuật, gói kỹ thuật an toàn, hiệu quả và bền vững tại cơ sở.

Mục tiêu quan trọng nhất của Đề án nhằm phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh trở thành cấu phần quan trọng của hệ thống khám bệnh, chữa bệnh quốc gia, góp phần nâng cao toàn diện năng lực chuyên môn, năng lực quản trị và chất lượng dịch vụ của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)
#bệnh viện vệ tinh #Bộ Y tế #kỹ thuật y tế #hệ thống y tế #chăm sóc sức khỏe
