Hàng loạt hoạt động nhân Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2026

Từ ngày 12-18/5/2026, các Bộ, ngành, địa phương trên cả nước sẽ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026.

Ngày 18/5 hàng năm được quy định là Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam theo Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025.

Đây là chuỗi sự kiện nhằm tôn vinh đội ngũ trí thức, nhà khoa học, cán bộ quản lý, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và ứng dụng các thành tựu nổi bật, góp phần khẳng định vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng và động lực chính của mô hình tăng trưởng mới./.

(TTXVN/Vietnam+)
Chỉ số SIPAS 2025 đạt trung bình 83,09%

Ngày 11/5/2026, Bộ Nội vụ công bố kết quả Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 (SIPAS 2025).

Tìm hiểu về mô hình 'Doanh nghiệp một người'

Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 5/4/2026 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo đã lần đầu tiên đặt vấn đề thí điểm mô hình "doanh nghiệp một người."

Dữ liệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Bên cạnh các môn có số lượng thí sinh đăng ký lớn như Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Vật lý, một số môn liên quan đến công nghệ và định hướng STEM như Tin học, Công nghệ định hướng Công nghiệp, Công nghệ định hướng Nông nghiệp ghi nhận mức tăng mạnh theo tỷ lệ %.

Mười nhóm công nghệ chiến lược từ ngày 1/7/2026

Danh mục công nghệ chiến lược gồm 10 nhóm công nghệ trọng điểm; công nghệ số là nhóm trung tâm bao gồm AI, dữ liệu lớn, bản sao số, điện toán đám mây, điện toán biên, Internet vạn vật và chuỗi khối.