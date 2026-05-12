Hàng loạt hoạt động nhân Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2026

Từ ngày 12-18/5/2026, các Bộ, ngành, địa phương trên cả nước sẽ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026.

Ngày 18/5 hàng năm được quy định là Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam theo Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025.

Đây là chuỗi sự kiện nhằm tôn vinh đội ngũ trí thức, nhà khoa học, cán bộ quản lý, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và ứng dụng các thành tựu nổi bật, góp phần khẳng định vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng và động lực chính của mô hình tăng trưởng mới./.