Ra quân ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn quốc

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đồng loạt ra quân đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc từ ngày 7-30/5.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đồng loạt ra quân đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc từ ngày 7/5 đến hết ngày 30/5.

Theo Công điện, các lực lượng chức năng trên cả nước sẽ bước vào đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ từ ngày 7/5 đến ngày 30/5.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện chế độ báo cáo nhanh hằng ngày về tình hình phát hiện, bắt giữ, xử lý các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp; gửi Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng hằng tuần hoặc khi có yêu cầu. Báo cáo tổng hợp toàn bộ kết quả thực hiện phải hoàn thành trước ngày 31/5./.

(TTXVN/Vietnam+)
