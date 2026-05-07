Bắt đối tượng ném chai xăng vào nhà dân, dùng hung khí đâm khiến hai người bị thương

Ngày 7/5, Công an phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ Nguyễn Hải Trung (sinh năm 1990, sống lang thang) để làm rõ hành vi phóng hỏa và cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào khuya ngày 6/5, người dân sống trong hẻm 57, đường Điện Biên Phủ, phường Gia Định bất ngờ nghe thấy tiếng tri hô thất thanh phát ra từ một căn nhà trong hẻm. Lúc này, ngọn lửa bùng cháy dữ dội từ căn nhà đó, mùi xăng tỏa ra nồng nặc khắp khu vực.

Nhiều người chạy ra kiểm tra thì phát hiện một thanh niên đang tháo chạy khỏi hẻm. Khi người dân lao vào hiện trường dập lửa, họ phát hiện ông T.V.N. (sinh năm 1969) bị nhiều vết thương trên người và bà N.T.L. (sinh năm 1981) bị bỏng ở chân. Các nạn nhân nhanh chóng được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: CTV cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, Trung đã cầm chai xăng châm lửa rồi ném vào nhà dân khiến một người phụ nữ bị bỏng nặng. Sau đó, đối tượng tiếp tục dùng hung khí đâm một người đàn ông trọng thương.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Gia Định đã phong tỏa hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng trích xuất camera an ninh để xác định đối tượng gây án và tổ chức truy xét. Đến rạng sáng ngày 7/5, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng Trung.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trung khai nhận đã cầm theo chai thủy tinh chứa xăng và hung khí vào hẻm tìm gia đình ông N. để giải quyết mâu thuẫn. Khi thấy hai vợ chồng ông N. đang đứng trước nhà, Trung thực hiện hành vi đốt chai xăng ném về phía ông N. và bà T. Lửa bùng cháy khiến bà L. bị bỏng. Không dừng lại, Trung tiếp tục dùng hung khí tấn công ông N. rồi mới bỏ chạy khỏi hiện trường.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.