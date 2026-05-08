Công nhân lao động Thành phố Hồ Chí Minh phát huy tinh thần vượt khó vươn lên

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần bất khuất, rèn luyện ý chí kiên cường” không chỉ là chủ đề của buổi tọa đàm, giao lưu diễn ra chiều 8/5 tại Bảo tàng Côn Đảo (Thành phố Hồ Chí Minh), mà còn là thông điệp lan tỏa đến đông đảo cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động thành phố trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng.

Chương trình diễn ra nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), với sự tham gia của các cựu chiến binh Côn Đảo, đại diện ngành Văn hóa, cán bộ công đoàn và người lao động thành phố, do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Đại diện Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa các đại biểu tham gia tọa đàm, giao lưu tại tọa đàm, giao lưu. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Học Bác từ ý chí vượt khó

Hơn 40 năm gắn bó với Côn Đảo, ông Phạm Quang Lộc (cựu chiến binh quê Vĩnh Long) xem nơi đây là “quê hương thứ hai” của mình. Nhớ lại những ngày đầu ra đảo vào thập niên 1980-1990, ông Lộc cho biết, cuộc sống lúc đó vô cùng khó khăn, thiếu thốn đủ bề. Tuy nhiên, điều khiến ông quyết tâm ở lại không chỉ là khát vọng cống hiến tuổi trẻ mà còn bởi sự xúc động trước tinh thần bất khuất của các thế hệ cha anh từng bị tù đày, tra tấn nơi “địa ngục trần gian.”

Ông Lộc chia sẻ: “Khi chứng kiến sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ, tôi tự nhủ mình phải góp sức xây dựng Côn Đảo. Từ một vùng đất xa xôi, thiếu thốn, hôm nay Côn Đảo đã thay đổi rất nhiều và tôi tự hào vì đã góp một phần nhỏ trong hành trình ấy.”

Nói về việc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ông Lộc cho rằng, mỗi giai đoạn lịch sử sẽ có cách thể hiện lòng yêu nước khác nhau. Nếu thế hệ cha ông thể hiện tinh thần bất khuất bằng sự hy sinh xương máu để giành độc lập dân tộc, thì thế hệ hôm nay phải thể hiện bản lĩnh bằng việc vượt qua nghèo nàn, lạc hậu, làm chủ khoa học công nghệ và đóng góp vào sự phát triển đất nước.

Trong thời đại công nghệ số, tinh thần bất khuất không còn chỉ là chịu đựng gian khổ, mà còn là khả năng thích ứng, học hỏi và làm chủ tri thức mới. Người lao động hôm nay phải nắm bắt xu thế chuyển đổi số, công nghệ thông tin để nâng cao năng suất lao động, tạo ra nhiều giá trị cho xã hội.

Theo ông Lộc, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động hiện nay là lan tỏa tinh thần ấy thông qua thái độ làm việc trách nhiệm hơn, sáng tạo hơn và dám vượt qua giới hạn của bản thân.

Sinh ra và lớn lên tại Côn Đảo, bà Phạm Thị Tám, Phó Giám đốc Bảo tàng-Thư viện Bà Rịa-Vũng Tàu chia sẻ: "Những năm đầu thập niên 1990, khi cuộc sống nơi đây còn vô vàn thiếu thốn. Ngày đó 10 giờ đêm là cúp điện, mỗi tuần chỉ có một chuyến tàu chở hàng ra đảo. Muốn vào đất liền phải đi nhờ tàu hàng. Điều kiện y tế, giáo dục, văn hóa đều rất khó khăn nhưng chúng tôi chưa bao giờ thấy tự ti…”

Với bà Tám, Côn Đảo không chỉ là nơi sinh sống mà còn là “một bàn thờ của Tổ quốc,” nơi mỗi tấc đất đều thấm đẫm giá trị lịch sử và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Đó còn là chính là tinh thần bất khuất, là ý chí kiên cường của các thế hệ cha anh trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước.

Theo bà, tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường không phải điều gì quá lớn lao mà bắt đầu từ những việc nhỏ mỗi ngày: không bỏ cuộc trước khó khăn, kiên trì hoàn thành nhiệm vụ và luôn đứng dậy sau thất bại. Chính từ những điều giản dị đó, con người rèn luyện bản lĩnh, hun đúc ý chí và hình thành sức mạnh nội tâm bền bỉ.

Từ tinh thần Côn Đảo đến trách nhiệm của cán bộ Công đoàn

Không chỉ là địa danh lịch sử, Côn Đảo còn được xem như biểu tượng của ý chí kiên trung, bất khuất và lòng yêu nước. Tinh thần ấy hôm nay tiếp tục được các cán bộ Công đoàn vận dụng vào công việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động.

Ông Lương Minh Cảnh, Chủ tịch Công đoàn xã Trừ Văn Thố cho rằng, việc học tập và làm theo Bác là hành trình cả đời nhưng phải bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất.

Một trong những hoạt động thường niên của tổ chức Công đoàn xã là thực hiện các chương trình “Bữa cơm công đoàn,” thăm hỏi đoàn viên khó khăn, hỗ trợ người lao động bị tai nạn lao động hoặc bệnh tật… Công đoàn luôn đặt trách nhiệm chăm lo đoàn viên lên hàng đầu, từ bữa ăn, điều kiện làm việc đến đời sống tinh thần; mọi hoạt động phải bằng cái tâm để tổ chức công đoàn thực sự là chỗ dựa của người lao động.

“Chúng tôi cảm nhận sâu sắc hơn về tinh thần kiên cường của các thế hệ đi trước, từ đó nhắc nhở mình phải sống trách nhiệm hơn với đoàn viên và người lao động. Chúng tôi học ở Bác tinh thần vượt khó và áp dụng vào công việc hằng ngày để giúp đoàn viên vượt qua khó khăn trong cuộc sống,” ông nói.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, tổ chức công đoàn cần chủ động đổi mới phương thức hoạt động, ứng dụng công nghệ để người lao động tiếp cận nhanh hơn với xu thế mới.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Phạm Văn Có, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần May Sài Gòn 3 cho biết, hơn 20 năm làm công tác Công đoàn giúp ông thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của người lao động.

Theo ông Có, học Bác không phải là điều gì xa vời mà chính là sự quan tâm chân thành đến người lao động thông qua những việc làm cụ thể như thăm hỏi, động viên, đề xuất chính sách hỗ trợ thiết thực.

Ông luôn xác định hoạt động Công đoàn là công việc chuyên môn của mình, muốn làm tốt phải bám sát người lao động, hiểu doanh nghiệp cần gì để dung hòa lợi ích hai bên. Tổ chức công đoàn muốn phát huy hiệu quả thì phải lấy người lao động làm trung tâm, đồng thời xây dựng mối quan hệ hài hòa với doanh nghiệp để cùng phát triển bền vững.

Cùng quan điểm, bà Nguyễn Thị Thoại Châu, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận, tinh thần bất khuất, kiên cường của Bác Hồ đặc biệt có ý nghĩa đối với đội ngũ nhà giáo và sinh viên hiện nay.

Đó là việc thúc đẩy chuyển đổi số trong giảng dạy và học tập để giúp cán bộ, giảng viên, sinh viên thích nghi với yêu cầu mới. Sinh viên không chỉ học kiến thức chuyên môn mà còn học tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên của Bác để hoàn thiện bản thân.

Từ những câu chuyện giản dị nhưng đầy xúc động của các nhân chứng, cán bộ Công đoàn và người lao động, tinh thần bất khuất, kiên cường của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được lan tỏa bằng những hành động cụ thể trong lao động, học tập và cống hiến hôm nay và trong tương lai./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước động viên công nhân, người lao động ở TP Hồ Chí Minh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục coi việc chăm lo đời sống công nhân, người lao động là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài.

​

​