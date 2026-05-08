Đắk Lắk: Chỉ đạo giải quyết vụ việc phường Buôn Ma Thuột chậm trễ hồ sơ

Liên quan đến thông tin “Ủy ban Nhân dân phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) chậm trễ hồ sơ: Liệu có 'tước' đi cơ hội của người lao động?” mà phóng viên TTXVN đã phản ánh, ngày 8/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành văn bản số 6218/UBND-NC giao Sở Nội vụ xem xét, giải quyết theo quy định và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã phản ánh về việc 9 người hoạt động không chuyên trách của phường Buôn Ma Thuột không được tham gia kỳ kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào làm công chức tại các cơ quan Đảng, đoàn thể và chính quyền cấp xã là do cơ quan chuyên môn của phường Buôn Ma Thuột chậm trễ trong việc xử lý, triển khai hồ sơ; dẫn đến người hoạt động không chuyên trách của phường không có trong danh sách để tham gia kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Liên quan đến sự việc trên, 9 người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn phường đã có đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Lắk và cho rằng: Sự việc trên làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người hoạt động không chuyên trách, trong khi nguyên nhân không xuất phát từ lỗi cá nhân. Do đó, đề nghị các cơ quan của tỉnh quan tâm, bổ sung vào danh sách để đảm bảo quyền lợi; đồng thời có biện pháp khắc phục, tránh tái diễn tình trạng chậm trễ trong các đợt xét duyệt sau và công khai phương án xử lý để đảm bảo tính minh bạch và công bằng./.

