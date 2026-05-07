Phú Thọ: Ưu tiên đầu tư hạ tầng công nghệ phục vụ giải quyết thủ tục hành chính

Sau quá trình sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Phú Thọ đang từng bước đưa bộ máy mới đi vào vận hành ổn định, thông suốt và bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bộ máy tinh gọn, từng bước ổn định

Theo Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được thực hiện quyết liệt, đồng bộ với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Đến nay, toàn bộ 148 đơn vị hành chính cấp xã gồm 113 xã và 15 phường và các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp cơ bản đã đi vào hoạt động ổn định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kịp thời ban hành các quy chế, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn, tạo hành lang pháp lý để bộ máy vận hành hiệu quả.

Ở cấp tỉnh, 14 cơ quan chuyên môn được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ các tỉnh cũ đã đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025; đồng thời sắp xếp lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn. Theo đó, tỉnh đã giảm 5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh và giảm 44 đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ngành góp phần tinh gọn bộ máy.

Cùng với kiện toàn tổ chức bộ máy, Phú Thọ đặc biệt chú trọng tăng cường năng lực cho cơ sở.

Đến nay, toàn tỉnh đã điều động, biệt phái 755 cán bộ, công chức, viên chức về công tác tại các xã, phường, tập trung vào các lĩnh vực còn thiếu nhân lực như: tài chính, công nghệ thông tin, đất đai, xây dựng, nông nghiệp, tư pháp và y tế.

Việc bố trí cán bộ được thực hiện theo nguyên tắc đúng chuyên môn, đúng vị trí việc làm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở. Công tác giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ sau sắp xếp cũng được triển khai kịp thời.

Tỉnh đã giải quyết chế độ nghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi cho hơn 5.400 trường hợp theo quy định; góp phần ổn định tư tưởng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Một trong những kết quả nổi bật là việc rà soát, xử lý hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của 3 tỉnh trước khi sáp nhập. Phú Thọ đã rà soát tổng số 1.331 văn bản, trong đó nhiều văn bản được bãi bỏ, thay thế hoặc tiếp tục áp dụng phù hợp với mô hình tổ chức mới.

Việc hoàn thành công tác này sớm hơn 15 tháng so với yêu cầu của Trung ương đã góp phần xây dựng hệ thống pháp lý thống nhất, đồng bộ, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

Song song đó, công tác sắp xếp trụ sở làm việc và xử lý tài sản công được triển khai đồng bộ. Toàn bộ 148 xã, phường đã được bố trí trụ sở làm việc cho các cơ quan trong hệ thống chính trị; hơn 1.300 cơ sở nhà, đất được rà soát để điều chuyển, chuyển đổi công năng hoặc xử lý theo quy định. Việc bố trí phương tiện công tác cũng bảo đảm 100% xã, phường có xe phục vụ nhiệm vụ quản lý, điều hành.

Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) được tỉnh Phú Thọ sử dụng làm cơ sở 2 để hoạt động liên thông, tránh lãng phí. (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN)

Hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn

Theo Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Việc thay đổi vị trí công tác, địa bàn làm việc, khoảng cách di chuyển đã ảnh hưởng đến một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là ở giai đoạn đầu.

Địa bàn quản lý rộng, số lượng xã, phường lớn cũng tạo áp lực không nhỏ cho công tác chỉ đạo, điều hành. Trong khi đó, một số lĩnh vực như giáo dục vẫn thiếu biên chế so với nhu cầu thực tế.

Ngoài ra, cơ sở vật chất tại một số xã, đặc biệt là vùng miền núi còn hạn chế, phân tán, gây khó khăn trong phối hợp công việc. Hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, ảnh hưởng đến triển khai chính quyền số...

Ông Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, cho biết trước thực tế đó, tỉnh xác định tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trước hết, địa phương tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt ở cấp xã. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc điều động, biệt phái cán bộ từ cấp tỉnh về cơ sở nhằm nâng cao chất lượng quản lý, điều hành tại địa phương.

Chuyển đổi số được tỉnh xác định là giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Theo đó, địa phương ưu tiên đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cấp hệ thống dữ liệu, trang thiết bị phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Đồng thời, tỉnh tiếp tục rà soát, sắp xếp lại trụ sở làm việc, xử lý tài sản công dôi dư theo hướng công khai, minh bạch, tránh thất thoát, lãng phí; ưu tiên nâng cấp các trụ sở xuống cấp tại vùng khó khăn.

Để để nâng cao chất lượng vận hành, tỉnh Phú Thọ kiến nghị Bộ Chính trị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện các chủ trương, định hướng về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm thống nhất trong quá trình thực hiện trên phạm vi cả nước.

Chính phủ và các bộ, ngành sớm ban hành tiêu chí giao biên chế phù hợp với đặc thù từng địa phương, đồng thời bổ sung biên chế cho các lĩnh vực còn thiếu như giáo dục.

Tỉnh đề xuất đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn cho đội ngũ cán bộ địa phương, giúp nhanh chóng thích ứng với mô hình tổ chức mới...

Với sự chủ động trong thực hiện cùng nhiều giải pháp đồng bộ, tỉnh Phú Thọ đang từng bước nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tạo nền tảng xây dựng nền hành chính hiện đại, tinh gọn và phục vụ tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới./.

