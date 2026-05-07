Thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý hàng trăm cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập

Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận, xử lý hàng trăm cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính; đồng thời ưu tiên chuyển đổi công năng sang lĩnh vực giáo dục, y tế và dịch vụ công nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, hạn chế thất thoát, lãng phí.

Theo thông tin từ Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính về đẩy nhanh xử lý, khai thác trụ sở dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, đơn vị này đã tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 23/10/2025 về sắp xếp, bố trí, xử lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố; đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát quỹ nhà, đất đang để trống, sử dụng kém hiệu quả hoặc không đúng mục đích để trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét phương án xử lý sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Đối với các cơ sở nhà, đất không còn nhu cầu sử dụng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hồi, giao cho các đơn vị chức năng tiếp nhận, quản lý và xây dựng kế hoạch khai thác theo quy định; trong đó thành phố đã giao Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng tiếp nhận 151 cơ sở nhà, đất và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp nhận 13 khu đất.

Song song đó, các bộ, ngành Trung ương cũng đã chuyển giao quỹ nhà, đất dôi dư trên địa bàn về cho Thành phố Hồ Chí Minh quản lý, xử lý. Tổng cộng có 80 cơ sở nhà, đất được chuyển giao; trong đó Sở Tài chính đã tổ chức tiếp nhận, bàn giao và đề xuất phương án xử lý đối với 60 địa chỉ nhà đất.

Theo Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, việc sắp xếp, xử lý trụ sở dôi dư hiện được triển khai theo hướng tận dụng tối đa cơ sở hiện có nhưng vẫn đảm bảo thuận lợi cho người dân trong tiếp cận dịch vụ công. Thành phố ưu tiên chuyển đổi công năng các cơ sở dôi dư sang lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa và công trình công cộng.

Một số trường hợp điển hình đã được chuyển đổi thành trường học như trụ sở cũ của Ủy ban Nhân dân quận 12; Ủy ban Nhân dân quận Tân Phú... Đối với các cơ sở không phù hợp phục vụ mục đích công cộng, thành phố sẽ giao cho các tổ chức quản lý, kinh doanh nhà để khai thác theo quy định, tạo nguồn thu cho ngân sách.

Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện công tác rà soát tổng thể quỹ nhà, đất và xây dựng phương án sử dụng cho từng địa chỉ cơ bản đã hoàn thành. Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các phương án sẽ được công bố công khai.

Về định hướng thời gian tới, Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc xử lý nhà, đất công sau sáp nhập sẽ tiếp tục thực hiện theo đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Công điện số 80/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh xử lý tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy và Nghị định 186/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Theo định hướng này, việc xử lý tài sản công sẽ được thực hiện theo nhiều hình thức gồm: giữ lại tiếp tục sử dụng, tạm giữ lại sử dụng, thu hồi, điều chuyển hoặc chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý.

Ưu tiên hàng đầu là bảo đảm cơ sở vật chất, trụ sở làm việc cho bộ máy chính quyền theo mô hình mới sau sáp nhập, đáp ứng yêu cầu hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đối với phần diện tích lớn hơn tiêu chuẩn, định mức quy định, thành phố sẽ xem xét điều chuyển cho các cơ quan, đơn vị khác có nhu cầu nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng tài sản công.

Sau khi đáp ứng nhu cầu trụ sở hành chính, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ưu tiên chuyển đổi công năng các cơ sở nhà, đất dôi dư sang phục vụ các lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và các công trình công cộng. Định hướng này nhằm tận dụng hiệu quả quỹ tài sản hiện hữu, cũng như giảm áp lực đầu tư công cho các lĩnh vực an sinh xã hội.

Đối với quỹ nhà, đất tiếp tục dôi dư sau khi bố trí cho các mục đích công, thành phố sẽ giao cho các tổ chức quản lý, kinh doanh nhà hoặc tổ chức phát triển quỹ đất xây dựng phương án khai thác theo quy định pháp luật. Các phương án khai thác sẽ gắn với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, tạo nguồn thu cho ngân sách nhưng vẫn bảo đảm nguyên tắc quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch và tránh thất thoát, lãng phí tài sản công.

Trong trường hợp một trụ sở được bố trí cho nhiều cơ quan, đơn vị cùng sử dụng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ căn cứ điều kiện thực tế để quyết định giao một đầu mối quản lý chung hoặc phân chia từng phần diện tích cho các đơn vị quản lý, sử dụng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

Đối với những cơ sở nhà, đất có nhiều đơn vị cùng đăng ký nhu cầu sử dụng, thành phố sẽ xem xét theo thứ tự ưu tiên, trước hết dành cho các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp đến là các cơ quan Trung ương. Về mục đích sử dụng, thứ tự ưu tiên gồm: bố trí trụ sở làm việc; phục vụ y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao; sau đó mới đến các mục đích công cộng khác./.

Cần cơ chế đặc thù xử lý hơn 10.000 cơ sở nhà, đất dôi dư Đến hết tháng 1/2026, tại các địa phương, gần 26.000 cơ sở nhà, đất xác định rõ chủ thể quản lý, sử dụng, song vẫn còn hơn 10.000 cơ sở thuộc diện phải tiếp tục quyết định hiệu quả khai thác tài sản.