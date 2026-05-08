Khởi tố các đối tượng vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản

Công an tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” theo quy định tại khoản 2, Điều 218, Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng bị khởi tố gồm Cao Văn Thọ (sinh năm 1989, trú tại số nhà 10, ngõ 207, đường Tây Thành, phố Phúc Tân, Tân Thành, phường Hoa Lư) và Lê Diệp Linh (sinh năm 1995, trú tại số nhà 56, ngõ 119 Tây Thành, phố Phúc Thịnh, phường Hoa Lư), tỉnh Ninh Bình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Cao Văn Thọ, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Diệp Linh và tiến hành khám xét chỗ ở các đối tượng để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Cao Văn Thọ là người thành lập, trực tiếp quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Công Thương, có địa chỉ tại số 42, đường 27/7 phố Ngọc Hà, phường Nam Bình, tỉnh Ninh Bình (cũ), nay là phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, dù trên giấy tờ Tổng Giám đốc công ty là người khác. Lê Diệp Linh là nhân viên công ty.

Từ cuối năm 2018 đến giữa năm 2019, trong quá trình thực hiện hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản để xử lý 21 quyền sử dụng đất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tấn Thắm (địa chỉ tại thôn 3 xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình), tại các phiên đấu giá lần thứ 2, 3, 5, 6 và 7, Cao Văn Thọ đã câu kết với các đối tượng liên quan để dàn xếp toàn bộ quá trình đấu giá tài sản.

Quá trình điều tra xác định, 5 phiên đấu giá nêu trên không được tổ chức đúng quy định; không bảo đảm tính công khai, minh bạch, cạnh tranh khách quan theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. Để hợp thức hóa hồ sơ sau khi đã ấn định kết quả, các đối tượng đã bố trí người tham gia mang tính hình thức và ký thay giấy tờ nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Hậu quả, 14 lô đất đã được bán cho 8 khách hàng với tổng số tiền 1.693.403.000 đồng, thấp hơn giá trị thực tế của tài sản theo kết luận định giá số tiền 709.653.000 đồng. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 8/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Văn Nhị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lâm Phú (huyện Lang Chánh cũ), nay là xã Văn Phú; Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và dịch vụ thương mại Tuấn Hùng và Nguyễn Ngọc Tiến, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng Phú Khang để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”

Theo kết quả điều tra ban đầu, thực hiện chính sách khuyến khích phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2022-2025 của tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban Nhân dân xã Lâm Phú được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lang Chánh (cũ) phê duyệt hỗ trợ 600 triệu đồng để xây dựng 1km đường giao thông nông thôn tại bản Cháo Pi - địa bàn còn nhiều khó khăn của huyện.

Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực vùng sâu, vùng xa, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Chính sách đúng đắn này đã bị một số cá nhân lợi dụng để trục lợi ngân sách Nhà nước. Cơ quan điều tra xác định, với vai trò chủ đầu tư, Ủy ban Nhân dân xã Lâm Phú đã chỉ định Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng và dịch vụ thương mại Tuấn Hùng thi công công trình; Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng Phú Khang thực hiện tư vấn, giám sát.

Các đối tượng đã thống nhất chia dự án thành 2 gói thầu có giá trị xây lắp dưới 1 tỷ đồng để thực hiện. Trong đó, gói thầu số 1 dài hơn 488m; gói thầu số 2 dài hơn 511m. Tổng giá trị xây dựng của cả hai gói thầu theo dự toán được phê duyệt hơn 2,35 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trên thực tế đơn vị thi công chỉ mới triển khai khoảng 177m đường bê tông thuộc một tuyến của gói thầu số 2; các hạng mục còn lại không được thực hiện theo thiết kế, dự toán đã được phê duyệt.

Mặc dù công trình chưa hoàn thành, chưa đủ điều kiện nghiệm thu, nhưng các đối tượng vẫn lập khống hồ sơ, xác nhận hoàn thành khối lượng thi công nhằm hợp thức hóa thủ tục thanh toán vốn hỗ trợ của Nhà nước. Từ đó, chủ đầu tư đã giải ngân cho đơn vị thi công hơn 426 triệu đồng, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.

Sai phạm xảy ra tại một công trình giao thông nông thôn ở địa bàn miền núi không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đầu tư công, mà còn để lại nhiều hệ lụy đối với đời sống dân sinh, làm mất niềm tin của nhân dân đối với các chương trình hỗ trợ của Nhà nước. Vụ án cũng cho thấy những lỗ hổng trong công tác quản lý đầu tư xây dựng ở cơ sở, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi việc kiểm tra, giám sát còn nhiều hạn chế.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

