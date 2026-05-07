Hà Nội khởi tố đối tượng bạo hành bé gái 4 tuổi dẫn đến tử vong

Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong xảy ra ngày 3/5 tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiệp về tội "Giết người", đồng thời củng cố hồ sơ xử lý Bàn Thị Tâm theo quy định.

Theo điều tra, Nguyễn Minh Hiệp (sinh năm 2004, thường trú tại xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) và Bàn Thị Tâm (sinh năm 2006, thường trú tại xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang) sinh sống với nhau như vợ chồng và thuê trọ tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn từ tháng 3/2026 đến nay.

Ở cùng còn có cháu H (sinh năm 2022) là con riêng của Tâm, anh trai của Hiệp và bạn gái.

Chiều 3/5, Hiệp và Tâm đi chơi về thì thấy cháu H chuẩn bị lấy bánh, kẹo ra ăn. Cho rằng cháu ăn vụng nên Tâm đã lấy dép đánh liên tiếp nhiều lần vào vùng đầu và mặt cháu.

Sau đó, Tâm bắt cháu H đứng góc nhà thì thấy cháu đi vệ sinh nên Tâm dùng tay đánh vào mặt rồi bảo cháu vào tắm.

Khi thấy cháu H đang nghịch trong nhà vệ sinh, Hiệp mắng chửi rồi dùng chân kẹp chặt mặt cháu, lấy vòi hoa sen xịt liên tục vào khu vực miệng và mũi của cháu. Chứng kiến sự việc, Tâm không nói gì và đi ra ngoài.

Một lúc sau thấy cháu không gào khóc giãy giụa nữa thì Hiệp đi ra ngoài. Sau đó, cháu H được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện E (Hà Nội) và tử vong chiều 6/5.

Ngay khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng.

Quá trình đấu tranh, Hiệp và Tâm còn khai nhận thường xuyên bạo hành, đánh đập cháu H, thậm chí bỏ đói nhiều ngày./.

Đối tượng Bàn Thị Tâm tại cơ quan Công an. (Ảnh: TTXVN phát.)

