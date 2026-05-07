Xử lý đơn thư tố cáo và xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên từng giữ chức vụ

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa thông tin kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng tháng 4/2026, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 5.

Đơn vị đã xử lý nhiều đơn, thư tố cáo, phản ánh và xử lý một số cán bộ, đảng viên sai phạm.

Theo đó trong tháng 4/2026, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tiếp nhận và xử lý 44 đơn, thư tố cáo, phản ánh (chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 11 đơn; hướng dẫn 1 đơn; phục vụ công tác kiểm tra, giám sát 4 đơn; lưu 28 đơn theo quy định).

Về công tác thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thành lập 3 đoàn xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với 3 đảng viên. Cụ thể, ngày 2/4, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ra Quyết định số 16, 17 và 18- QĐ/UBKTTU, xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Ngô Minh Thành, Đảng viên Chi bộ Phòng Địa chất và khoáng sản thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy- Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận (cũ); xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với bà Phan Thị Xuân Thu-Đảng viên Chi bộ Phòng Môi trường thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường; nguyên Phó Bí thư Đảng ủy-Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận (cũ); xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Lê Văn Tiến, Đảng viên Chi bộ Tổ dân phố 17 thuộc Đảng bộ phường Phan Thiết; nguyên Phó Trưởng phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận (cũ).

Trước đó ngày 8/2/2025, phóng viên TTXVN đưa tin Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận Cao Sơn Dũng đã ký Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 2 Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh là bà Phan Thị Xuân Thu và ông Ngô Minh Thành.

Các cán bộ nêu trên bị tạm đình chỉ công tác do Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với các cán bộ trên do liên quan tới vụ án nhận hối lộ; buôn lậu; vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên, vi phạm qui định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trong tháng 4 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã triển khai 2 đoàn kiểm tra đối với 4 tổ chức đảng; Kiểm tra 4 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật đảng; Kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập của 90 đảng viên tại 53 cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong đó có 82 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Trong công tác giám sát chuyên đề tổ chức đảng, đảng viên, đơn vị đã triển khai 2 đoàn giám sát đối với 2 tổ chức đảng và 2 đảng viên.

Trong tháng 5/2026, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng đặt ra nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục quán triệt, triển khai, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Nghị quyết Trung ương 2 khóa XIV và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; phối hợp với cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy triển khai kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy; tham mưu các nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (đợt 2); tiếp tục tham mưu xem xét, kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên có liên quan đến Kết luận thanh tra số 366/KL-TTCP ngày 14/10/2025 của Thanh tra Chính phủ theo chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Các tổ công tác tiếp tục rà soát, đôn đốc, định kỳ báo cáo kết quả việc khắc phục vi phạm, khuyết điểm trong 17 thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong một số dự án cho tỉnh.

Các bên liên quan tăng cường giám sát thường xuyên, nắm tình hình địa bàn; hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo quy định; tiếp nhận và xử lý đơn, thư tố cáo, khiếu nại theo quy định; thẩm định, cho ý kiến về công tác cán bộ khi có yêu cầu…/.

Thành phố Huế xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm trong cơ quan tư pháp Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Thái Thị Hồng Vân, Phó Bí thư Chi bộ Tòa Dân sự-Tòa Hành chính, Phó Chánh tòa Tòa Dân sự, Tòa án Nhân dân thành phố Huế.

​

​

​

​

​

​