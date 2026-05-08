Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực Nghị quyết số 25/2026/QH16 về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030.

Theo đó, Quốc hội quyết nghị: Mục tiêu tổng quát nhằm phát triển nhanh, bền vững đất nước; phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân. Thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới.

Đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua thành phố Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Tạo lập thể chế phát triển hiện đại, bền vững; mạng lưới kết cấu hạ tầng đồng bộ; nâng cao tiềm lực, trình độ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chất lượng nguồn nhân lực; phát triển mạnh mẽ, toàn diện văn hóa và con người Việt Nam; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; xã hội dân chủ, công bằng, kỷ cương, an toàn; quốc phòng, an ninh được bảo đảm; vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên.

Các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội gồm: GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 8.500 USD; tốc độ tăng chỉ số sản xuất công nghiệp bình quân hằng năm (IIP) đạt 11-12%; tỷ lệ nội địa hóa một số ngành công nghiệp chủ lực đến năm 2030 đạt 40-45%; chỉ số năng lực cạnh tranh công nghiệp (CIP) đến năm 2030 thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đến năm 2030 đạt 28%; số lượt khách quốc tế đến Việt Nam đến năm 2030 đạt 45-50 triệu lượt; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35-40%; giảm tỉ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) 1-1,5 điểm%/năm; chỉ số phát triển con người (HDI) đạt 0,8...

Tỷ lệ nội địa hóa một số ngành công nghiệp chủ lực đến năm 2030 đạt 40-45%. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu gồm: Tập trung hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ, hiện đại, cạnh tranh để tạo đột phá tăng trưởng; chuyển đổi mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực; phát triển các khu vực doanh nghiệp, các mô hình kinh tế mới; thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, chống khủng hoảng kinh tế; khơi thông và đa dạng hóa các chuỗi cung ứng, kênh dẫn vốn; tập trung phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng bộ trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam.

Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Cùng với đó là hiện đại hóa nền giáo dục quốc dân, nâng cao chất lượng đào tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy đô thị hóa và phát triển đô thị, liên kết vùng; quản lý phát triển xã hội bền vững; bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa; thống nhất tư duy, nhận thức, khát vọng và hành động; đổi mới quản trị thực thi để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế “2 con số”; chủ động hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, tạo động lực, truyền cảm hứng; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội./.

