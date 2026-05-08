Tuyển sinh đại học 2026: Các kỳ thi đánh giá năng lực ngày càng hút thí sinh

Thông tin từ các trường đại học cho thấy, số lượng thí sinh tham gia các kỳ thi đánh giá năng lực năm nay tăng mạnh so với năm trước.

Số lượng thí sinh tăng kỷ lục

Tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Tiến sỹ Vương Thị Phương Thảo, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo số và Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội cho hay số lượng thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực của đơn vị này năm nay cũng đạt kỷ lục cao nhất từ trước tới nay với hơn 120.000 lượt thí sinh, tăng 30% so với năm 2025.

Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, số thí sinh dự thi đánh giá tư duy đợt 1 năm nay là gần 17.000 em, tăng khoảng 3.000 em so với con số gần 14.000 thí sinh dự thi đợt 1 năm 2025. Số thí sinh đăng ký dự thi đợt 2 là trên 20.500 em, tăng 15% so với đợt 2 năm 2025, trong đó có khoảng 2.500 em là học sinh lớp 10 và lớp 11, chiếm khoảng 12%. Đợt 3 của kỳ đánh giá tư duy sẽ diễn ra vào giữa tháng 5.

Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh có hơn 135.000 thí sinh, tăng khoảng 9.000 em so với đợt 1 năm 2025. Ở đợt 2, số thí sinh đăng ký dự thi tiếp tục tăng đột biến với trên 170.000 em, tăng khoảng 73.000 em so với số thí sinh đăng ký đợt 2 năm 2025 (gần 97.400 em). Trong số này, có gần 110.000 em đã tham dự đợt 1. Số thí sinh chỉ đăng ký dự thi đợt 2 là gần 60.000 em.

So với đợt 1, số thí sinh đợt 2 tăng khoảng 35.000 em. Đáp ứng yêu cầu số thí sinh đăng ký dự thi tăng mạnh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học khu vực miền Trung để mở rộng địa điểm tổ chức thi đợt 2 này lên 15 tỉnh, thành phố, thay vì 9 địa phương theo kế hoạch.

Theo Tiến sỹ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, do có sự phối hợp rất tốt giữa mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học nên việc mở thêm điểm thi không khó khăn.

Các thí sinh tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực (HSA) năm 2026 Đại học Quốc gia Hà Nội. (Nguồn: Đại học Quốc gia Hà Nội)

Bên cạnh các kỳ thi trên, năm nay còn một kỳ thi riêng chưa diễn ra. Kỳ thi của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ diễn ra vào cuối tháng 5. Kỳ thi đánh giá của khối trường công an dự kiến sẽ diễn ra sau kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông. Năm nay, khối trường quân đội cũng lần đầu tiên tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng, dự kiến diễn ra tại 3 miền: Phía Bắc tổ chức tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, miền Trung tại Trường Sỹ quan Thông tin và miền Nam tại Trường Sỹ quan Lục quân 2.

Điểm xét tuyển liệu có tăng?

Tiến sỹ Nguyễn Quốc Chính cho hay không chỉ năm nay mà các năm qua, số lượng thí sinh dự thi đều tăng. Điều đó cho thấy sự quan tâm của thí sinh và sự tin cậy của các trường với kết quả thi, khẳng định uy tín của kỳ thi.

Do kết quả thi đảm bảo tính tin cậy về chất lượng nên số lượng cơ sở giáo dục đại học đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển không ngừng tăng. Năm nay, có trên 110 trường đăng ký sử dụng kết quả thi. Chỉ tiêu của các trường dành cho phương thức xét tuyển theo điểm thi đánh giá năng lực cũng tăng lên. Vì vậy, thí sinh ngày càng quan tâm đăng ký dự thi để có thêm cơ hội để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng bên cạnh phương thức xét tuyển theo học bạ và theo điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những đơn vị sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để tuyển sinh trong nhiều năm qua. Theo Thạc sỹ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông của trường, do kết quả thi đảm bảo tin cậy về chất lượng nên trường đã liên tục tăng chỉ tiêu tuyển sinh cho phương thức này, từ khoảng 5% trong những năm đầu lên 15% trong năm 2025 và năm 2026 dự kiến khoảng 20%.

Tương tự, tại Đại học Quốc gia Hà Nội, số trường sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của đơn vị này cũng không ngừng mở rộng qua các năm. Nếu năm 2021 có khoảng 50 trường thì năm 2025 là 97 trường và năm 2026 là khoảng 100 trường.

Theo Giáo sư Nguyễn Đình Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội, việc số lượng trường đăng ký sử dụng kết quả và số thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực không ngừng tăng lên là một dấu hiệu tích cực, khẳng định uy tín của kỳ thi, mở thêm cơ hội xét tuyển cho học sinh.

Bên cạnh đó, việc số lượng thí sinh dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm nay cao kỷ lục với trên 1,2 triệu em, cũng là nguồn cung dồi dào cho các kỳ thi đánh giá năng lực.

Thạc sỹ Phạm Thái Sơn nhận định dù số lượng thí sinh dự thi năm nay tăng nhưng số trường sử dụng kết quả thi và chỉ tiêu dành cho phương thức xét tuyển này cũng tăng nên dự kiến sẽ không có nhiều biến động về điểm chuẩn.

“Có thể điểm thi sẽ tăng ở các trường, các ngành tốp đầu nhưng ở nhóm trường tốp giữa hoặc tốp dưới sẽ không có nhiều biến động,” ông Sơn nhận định.

Dù số chỉ tiêu và số thí sinh đăng ký tham dự các kỳ thi đánh giá năng lực không ngừng tăng lên qua các năm nhưng tỷ lệ thí sinh trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển này vẫn khá khiêm tốn.

Theo thống kê của Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), năm 2025, số thí sinh nhập học từ phương thức này chiếm hơn 5% trong tổng số thí sinh nhập học. Phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông và theo học bạ vẫn chiếm phần lớn với tỷ lệ lần lượt là trên 50,3% và trên 29,2%./.

