Dữ liệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 17h ngày 5/5/2026, hệ thống ghi nhận có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026.

Dữ liệu đăng ký dự thi cho thấy bên cạnh các môn có số lượng thí sinh đăng ký lớn như Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Vật lý, một số môn liên quan đến công nghệ và định hướng STEM như Tin học, Công nghệ định hướng Công nghiệp, Công nghệ định hướng Nông nghiệp ghi nhận mức tăng mạnh theo tỷ lệ %.

Xu hướng lựa chọn môn thi cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn tới các lĩnh vực STEM, công nghệ và định hướng nghề nghiệp tương lai./.