Chính trị

Việt Nam và Sri Lanka nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Sri Lanka, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện.

info-viet-nam-sri-lanka-nang-cap-quan-he-len-doi-tac-toan-dien-1.jpg

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Sri Lanka, hai bên đã ra "Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Sri Lanka ngày 7/5 và 8/5/2026."

Với việc nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Toàn diện, hai nhà lãnh đạo cam kết tiếp tục củng cố và tăng cường hợp tác hữu nghị, xác lập tin cậy chính trị ở mức cao, mở rộng quy mô và mức độ hợp tác theo hướng toàn diện, thực chất trên tất cả các lĩnh vực.

Việc nâng cấp này cũng trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, hệ thống chính trị và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng Bí thư #Chủ tịch nước Tô Lâm #Việt Nam-Sri Lanka Sri Lanka
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm và các đại biểu Lào nghe giới thiệu về những dấu ấn trong quan hệ gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Triển lãm ảnh “Gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào”

Với hình thức trình bày cô đọng và hiện đại, triển lãm đã góp phần lan tỏa thông điệp về sự gắn kết chiến lược giữa hai dân tộc tới đông đảo bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nghị quyết Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực Nghị quyết số 31/2026/QH16 Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, ghi nhận Chính phủ đã ứng phó hiệu quả căng thẳng nguồn cung và tăng giá xăng dầu.