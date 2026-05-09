Việt Nam và Sri Lanka nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Sri Lanka, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Sri Lanka, hai bên đã ra "Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Sri Lanka ngày 7/5 và 8/5/2026."

Với việc nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Toàn diện, hai nhà lãnh đạo cam kết tiếp tục củng cố và tăng cường hợp tác hữu nghị, xác lập tin cậy chính trị ở mức cao, mở rộng quy mô và mức độ hợp tác theo hướng toàn diện, thực chất trên tất cả các lĩnh vực.

Việc nâng cấp này cũng trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, hệ thống chính trị và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau./.