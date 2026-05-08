Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực kinh tế nhà nước

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Vũ Đại Thắng đã ký ban hành Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 05/5/2026 về thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 17/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 06/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước năm 2026 và định hướng đến năm 2030.

Theo Kế hoạch, Thành phố xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gắn với các trụ cột nguồn lực của kinh tế nhà nước.

Trong đó, về thể chế và quản trị, cơ bản hoàn thành toàn bộ Đề án, Kế hoạch của Thành phố về rà soát, sắp xếp nguồn lực nhà nước. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý, chuyên gia trong các cơ quan, tổ chức kinh tế nhà nước. Thực thi hiệu quả các chính sách, giải pháp để đưa tài nguyên số và dữ liệu của Thành phố trở thành nguồn lực chiến lược.

Đối với trụ cột đất đai và tài nguyên, phấn đấu thu ngân sách về đất đai giai đoạn 2026-2030 khoảng 800.000 tỷ đồng. Hoàn thiện việc đo đạc, thống kê, số hóa, làm sạch hệ thống dữ liệu đất đai của Thành phố, kết nối, chia sẻ liên thông với các hệ thống dữ liệu quốc gia khác.

Thành phố chuyển từ "quản theo chỉ tiêu diện tích" sang "quản theo hiệu quả sử dụng đất": áp KPI cho từng khu vực. Gắn khai thác đất đai với ngành tạo giá trị cao (ưu tiên đất cho: Công nghệ cao, R&D; Tài chính-thương mại; Giáo dục, y tế chất lượng cao). Đa dạng hóa nguồn thu: Cho thuê đất dài hạn, đấu giá quyền phát triển đất, khai thác không gian ngầm-không gian mặt đất-không gian tầm thấp.

Về tài sản công và kết cấu hạ tầng, lập bản đồ số hóa, gắn dữ liệu không gian và thông tin quản lý cho toàn bộ tài sản công. Xây dựng Đề án khai thác tài sản tổng thể nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hạ tầng đường sắt đô thị.

Khuyến khích mở rộng việc áp dụng các hình thức đầu tư theo phương thức công-tư như "đầu tư công-quản trị tư", "đầu tư tư-sử dụng công" và các hình thức hợp tác công tư khác.

Tăng cường phối hợp giữa Thành phố với các Bộ, ban, ngành Trung ương trong quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả các cơ sở hạ tầng, thiết chế kinh tế-xã hội trên địa bàn như hệ thống các trường đại học, viện nghiên cứu, bệnh viện...

Tại lĩnh vực ngân sách nhà nước và quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, đa dạng hóa các kênh huy động ngân sách. Nâng tỷ lệ huy động nguồn ngân sách giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 3.695 nghìn tỷ đồng, đạt khoảng 32,3% GRDP; tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển khoảng 51,7% tổng chi ngân sách.

Hoàn thiện việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi trên cơ sở củng cố vai trò chủ đạo của ngân sách cấp Thành phố, tăng cường tự chủ cho ngân sách xã, phường.

Thực hiện phân bổ vốn đầu tư công tập trung, không dàn trải, theo hướng: đầu tư vào những lĩnh vực mang tính nhà nước, khu vực tư nhân chưa đủ nguồn lực hoặc không sẵn sàng tham gia; Ngân sách Thành phố tập trung đầu tư các dự án có tính chất đột phá về phát triển kinh tế-xã hội, có tính chất lan tỏa, dẫn dắt; Đầu tư phải hạch toán được hiệu quả xã hội, hiệu quả kinh tế.

Đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước, định hướng cơ cấu lại theo hướng hình thành các tập đoàn, tổng công ty quy mô lớn, có năng lực cạnh tranh khu vực; đồng thời nâng cao hiệu quả quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu doanh thu, lợi nhuận và năng suất lao động tăng bình quân từ 12%/năm; hoàn thành sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp trong giai đoạn 2026-2030.

Trong tín dụng nhà nước, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt trong khu vực công đạt trên 95% vào năm 2030. 100% dịch vụ công thiết yếu của Thành phố có phương thức thanh toán điện tử kết hợp với ngân hàng. Gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính số cho người dân, doanh nghiệp.

Đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại, chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt, ngân hàng số.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, tập trung sắp xếp, tinh gọn đầu mối, đổi mới cơ chế tài chính, nâng cao mức độ tự chủ; đồng thời khuyến khích hợp tác công-tư trong cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, bảo đảm chất lượng phục vụ người dân.

Ủy ban Nhân dân Thành phố cũng yêu cầu các xã, phường nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực kinh tế nhà nước trên địa bàn, đặc biệt là đất đai, ngân sách, tài sản công và đơn vị sự nghiệp công lập, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô./.

