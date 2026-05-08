Cục Hải quan "bắt tay" cùng bốn ngân hàng thương mại để thu ngân sách

Ngày 8/5, Cục Hải quan đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận phối hợp thu ngân sách Nhà nước với Ngân hàng Thương mại trách nhiệm hữu hạn E.Sun; Ngân hàng Bank of Communications co., LTD - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam); Ngân hàng thương mại Sinopac - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Bước đi này nhằm thực hiện Thông tư số 51/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải.

Việc mở rộng hợp tác với các ngân hàng, đặc biệt là khối ngân hàng nước ngoài, cho thấy là nỗ lực thực chất của ngành Hải quan trong việc cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Hoạt động này sẽ giúp các ngân hàng đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ để hỗ trợ khách hàng, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), qua đây cũng khẳng định quyết tâm của cơ quan quản lý trong việc hiện đại hóa công tác thu nộp ngân sách. Thông qua các thỏa thuận này, doanh nghiệp có thêm kênh thanh toán linh hoạt, giúp rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục và góp phần thực hiện thành công chủ trương không dùng tiền mặt của Chính phủ.

Từ năm 2011, Cơ quan Hải quan đã bắt đầu triển khai phối hợp thu ngân sách Nhà nước với các ngân hàng thương mại, đánh dấu sự chuyển đổi mạnh mẽ từ phương thức thủ tục giấy sang điện tử...

Tới năm 2023, Cơ quan Hải quan đã thí điểm nộp thuế điện tử qua các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, giúp đa dạng hóa tối đa hệ sinh thái nộp ngân sách. Số liệu thống kê đã cho thấy sự hiệu quả rõ rệt của lộ trình này. Tỷ lệ thu ngân sách qua các ngân hàng thương mại phối hợp và Kho bạc Nhà nước đã tăng trưởng vượt bậc, từ mức 53% vào năm 2014 lên 87,63% vào năm 2016 và đạt mức ấn tượng 99,8% vào năm 2022. Hiện nay, Cơ quan Hải quan chỉ thực hiện thu bằng tiền mặt đối với một số đối tượng đặc thù như cá nhân tham gia hoạt động xuất nhập khẩu cư dân biên giới.

Với việc ký kết thêm 4 ngân hàng mới, Cục Hải quan đã mở rộng mạng lưới phối hợp thu lên 49 ngân hàng thương mại. Trong đó, có 47 đơn vị đã triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, cùng 8 đơn vị thực hiện chương trình doanh nghiệp nhờ thu./.

