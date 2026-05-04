Moody’s nâng triển vọng của Việt Nam lên “Tích cực” và xếp hạng tín nhiệm Ba2

Ngày 4/5, Bộ Tài chính cho biết tổ chức Moody’s Ratings đã chính thức nâng triển vọng của Việt Nam từ mức “Ổn định” lên “Tích cực” đồng thời khẳng định xếp hạng tín nhiệm quốc gia ở mức Ba2.

Theo Bộ Tài chính, việc Moody’s điều chỉnh nâng triển vọng lên mức “Tích cực” phản ánh sự tin tưởng mạnh mẽ của tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế này đối với khả năng cải thiện hồ sơ tín nhiệm của Việt Nam trong trung hạn. Cụ thể, Moody’s đã đánh giá chất lượng thể chế và quản trị của Việt Nam đang ghi nhận những cải thiện rõ rệt thông qua quá trình cải cách sâu rộng về thủ tục hành chính, pháp luật và khu vực công được triển khai quyết liệt từ cuối năm 2024.

Tiến trình cải cách này hiện đã mang lại những kết quả bước đầu quan trọng, đặc biệt là việc tái cấu trúc thể chế giúp giảm bớt các tầng nấc trung gian, sáp nhập các Bộ, ngành và tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan Chính phủ. Những nỗ lực này góp phần nâng cao hiệu quả quy trình phê duyệt dự án cũng như các thủ tục quản lý Nhà nước, từ đó giúp ổn định kinh tế vĩ mô và giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn trong hệ thống. Song song với cải cách thể chế, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam tiếp tục được củng cố thông qua việc đẩy mạnh số hóa, đầu tư đồng bộ vào cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như phát triển thị trường vốn.

Bên cạnh đó, Tổ chức Moody’s cũng nhận định những rủi ro từ các biện pháp bảo hộ thương mại của Hoa Kỳ đã giảm bớt so với dự kiến trước đó. Trong khi đó, Việt Nam đã thể hiện khả năng phục hồi thông qua tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và duy trì dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài bền vững, giúp củng cố vững chắc vị thế của quốc gia trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Việc khẳng định xếp hạng tín nhiệm quốc gia ở mức Ba2 cho thấy các thế mạnh hồ sơ tín dụng cốt lõi của Việt Nam vẫn được bảo toàn vững chắc. Tiềm năng tăng trưởng dài hạn của Việt Nam tiếp tục là điểm tựa chính, được hỗ trợ bởi cơ cấu xuất khẩu đa dạng, sự phục hồi của nhu cầu nội địa và dòng vốn đầu tư quốc tế ổn định. Bên cạnh đó, chỉ số tài khóa của Việt Nam vẫn là một điểm sáng với nợ Chính phủ được duy trì ở mức thấp và ổn định. Khả năng trả nợ vững vàng cùng việc giảm dần sự phụ thuộc vào các nguồn vốn huy động từ nước ngoài đã giúp Việt Nam giảm thiểu rủi ro ngoại tệ và tăng cường khả năng chống chịu trước các biến động từ thị trường quốc tế.

Đánh giá về khả năng ứng phó với các tác động ngoại biên, Moody’s cho rằng Việt Nam có năng lực chống chịu tốt trước các cú sốc về giá năng lượng, chi phí vận chuyển và áp lực lạm phát nhờ vào nền tảng kinh tế vững chắc cùng bộ đệm kinh tế đối ngoại mạnh mẽ. Tuy nhiên, tổ chức này cũng đưa ra những lưu ý đối với các rủi ro tiềm ẩn trong hệ thống ngân hàng, thị trường bất động sản và một số tồn tại về thể chế. Đây được coi là những yếu tố cần tiếp tục cải thiện để khơi thông lộ trình nâng hạng tín nhiệm của Việt Nam trong tương lai.

Trong bối cảnh tình hình địa chính trị toàn cầu diễn biến phức tạp, việc Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương được Moody’s nâng triển vọng lên mức “Tích cực” thể hiện sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế về các nỗ lực chỉ đạo, điều hành của Đảng, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam để ổn định kinh tế vĩ mô, cải cách sâu rộng hệ thống thể chế. Đây là tiền đề quan trọng để Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng ở mức hai con số gắn liền với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ và chuyển đổi số, phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 59-NQ/TW.

Thời gian tới, Bộ Tài chính cho biết sẽ cùng các cơ quan của Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp với Moody’s, các tổ chức xếp hạng tín nhiệm cũng như tổ chức quốc tế khác để tiếp tục có thông tin đầy đủ và cập nhật khi đánh giá về hồ sơ tín dụng của Việt Nam./.

Nghị quyết số 59-NQ/TW (24/01/2025) của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới đặt mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính đồng bộ của quá trình hội nhập, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, đồng thời tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài nhằm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, phát triển nhanh và bền vững. Nghị quyết xác định các mục tiêu cụ thể trên nhiều lĩnh vực: kinh tế; chính trị, quốc phòng, an ninh; khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; văn hóa, xã hội, du lịch, môi trường, giáo dục, y tế… cùng với việc nâng cao năng lực và bản lĩnh hội nhập quốc tế. Để thực hiện, Nghị quyết đề ra hệ thống nhiệm vụ trọng tâm như tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, đổi mới tư duy hội nhập; nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế gắn với tái cơ cấu và chuyển đổi số; thúc đẩy hội nhập sâu rộng về chính trị, quốc phòng, an ninh; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, văn hóa, xã hội; đồng thời hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực thực thi cam kết quốc tế và hiệu quả điều phối, phát huy vai trò chủ động của các địa phương.

