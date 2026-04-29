Cao tốc Hậu Giang-Cà Mau thông xe trở lại từ 11 giờ 30 ngày 29/4

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) cho biết từ 11 giờ 30 phút ngày 29/4, Dự án thành phần đoạn Hậu Giang-Cà Mau thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông sẽ chính thức được đưa vào khai thác theo Phương án tổ chức giao thông đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận, sau gần một tháng rưỡi tạm ngưng để thi công các hạng mục còn lại.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu cột mốc khi toàn bộ tuyến đường bộ cao tốc Cần Thơ-Cà Mau chính thức nối thông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương và đi lại của nhân dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án thành phần đoạn Hậu Giang-Cà Mau thuộc Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 có chiều dài tuyến chính là 73,2km.

Đến thời điểm hiện tại, các hạng mục trên tuyến chính cao tốc đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và điều kiện an toàn để đưa vào vận hành, khai thác.

Việc đưa vào vận hành đoạn tuyến này, kết hợp với đoạn Cần Thơ-Hậu Giang đã khai thác ổn định từ cuối tháng 12/2025, đã hoàn thiện toàn bộ trục cao tốc từ Cần Thơ đi Cà Mau với tổng chiều dài 110,85km.

Theo hồ sơ dự án, đây là công trình có quy mô đầu tư rất lớn với tổng kinh phí lên tới 27.523 tỷ đồng. Trong đó, riêng dự án thành phần đoạn Hậu Giang-Cà Mau có mức đầu tư hơn 17.152 tỷ đồng và đoạn Cần Thơ-Hậu Giang là hơn 10.370 tỷ đồng.

Toàn tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc, quy mô giai đoạn phân kỳ đầu tư bao gồm 4 làn xe với bề rộng nền đường 17m; trong giai đoạn hoàn chỉnh, dự án sẽ được mở rộng lên 24,75m.

Công trình đóng vai trò là trục giao thông động lực, tăng cường kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị, khu công nghiệp và các cảng biển trọng yếu của vùng Tây Nam Bộ.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông ngay từ thời điểm thông xe, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận hướng dẫn lộ trình di chuyển chi tiết cho các phương tiện.

Cụ thể, đối với chiều lưu thông từ thành phố Cần Thơ đi Cà Mau, các phương tiện bắt đầu đi từ điểm đầu tuyến (kết nối với đoạn Cần Thơ-Hậu Giang) tại Km2014, di chuyển liên tục trên cao tốc đến nút giao IC12 tại Km2087+233 và theo hệ thống biển báo chỉ dẫn để ra khỏi đường cao tốc.

Đối với chiều ngược lại từ hướng Cà Mau đi Cần Thơ, người tham gia giao thông vào đường cao tốc tại khu vực nút giao IC12 (Km2087+223).

Trong trường hợp đi từ Cà Mau, các phương tiện di chuyển vào đường Hành lang ven biển phía Nam (đường Xuyên Á), đến nút giao IC12 và rẽ phải theo Nhánh 12.2.1 để nhập làn vào tuyến cao tốc.

Đối với các phương tiện đi từ phía tỉnh An Giang, lộ trình di chuyển trên đường Hành lang ven biển phía Nam đến nút giao IC12, sau đó rẽ trái vào tuyến chính hướng về thành phố Cần Thơ.

Về quy định khai thác, các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau phải tuân thủ tốc độ tối đa là 80 km/giờ và tốc độ tối thiểu là 60km/giờ.

Ban Quản lý dự án lưu ý các đối tượng không được phép tham gia giao thông trên đường cao tốc bao gồm: xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn tốc độ tối thiểu quy định, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô, xe thô sơ và người đi bộ.

Dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau đi qua địa phận nhiều địa phương, trong đó đoạn qua thành phố Cần Thơ dài 64,25km, tỉnh An Giang 17,05km và tỉnh Cà Mau 29,573km.

Điểm đầu dự án đặt tại Km15+350 giao với tuyến nối đường Nam Sông Hậu-Quốc lộ 1 thuộc phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ, kết nối với dự án cầu Cần Thơ 2 trong quy hoạch.

Điểm cuối của dự án kết thúc tại Km126+223, giao với đường Hành lang ven biển phía Nam thuộc xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành, toàn tuyến đã được trang bị hệ thống hạ tầng đồng bộ bao gồm trạm thu phí không dừng và hệ thống giao thông thông minh (ITS).

Việc thông xe toàn tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau không chỉ hiện thực hóa ước mơ bao đời của người dân miền Tây về một đại lộ hiện đại, mà còn mở ra không gian phát triển kinh tế to lớn cho toàn vùng.

Dự án được kỳ vọng sẽ giúp giảm đáng kể chi phí logistics, tăng sức cạnh tranh cho các mặt hàng nông, thủy sản chủ lực của địa phương.

Theo đánh giá của lãnh đạo các địa phương trong khu vực, công trình này chính là đòn bẩy quan trọng để thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, thúc đẩy du lịch và là tiền đề để triển khai các dự án hạ tầng động lực khác như Cảng nước sâu Hòn Khoai.

Sự kiện thông xe toàn tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau cũng góp phần quan trọng vào mục tiêu hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc trên cả nước theo chủ trương của Chính phủ./.

Đảm bảo tiến độ thông xe thành phần cao tốc Hậu Giang-Cà Mau trước 30/4 Để đảm bảo khai thác cao tốc Cần Thơ-Cà Mau đúng dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đã chỉ đạo nhà thầu tăng tốc thi công, xử lý dứt điểm các hạng mục tồn đọng.