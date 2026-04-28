Thành phố Hồ Chí Minh: Xe tải nghi mất phanh gây tai nạn làm 2 người thương vong

Đến chiều 28/4, lực lượng Công an xã Xuân Thới Sơn phối hợp Đội Cảnh sát giao thông An Sương (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh) đã phong tỏa, xử lý hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, làm 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 28/4, xe tải lưu thông trên đường Lê Quang Đạo theo hướng từ ngã tư Hóc Môn đi cầu An Hạ, khi đến giao lộ với đường Lê Lợi-Dương Công Khi (xã Xuân Thới Sơn), phương tiện được cho là bị mất phanh, đâm vào một xe máy đang dừng chờ đèn đỏ và một số xe máy đang băng qua đường.

Sau va chạm, xe tải kéo lê một xe máy rồi lao vào dãy nhà dân ven đường, làm hư hỏng mái hiên, cửa cuốn của hai căn nhà và làm gãy nhánh một cây xanh. Một số người đi đường may mắn kịp tránh nên không bị thương.

Vụ tai nạn khiến anh N.V.T (sinh năm 1988, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) tử vong tại chỗ; anh N.T.T (sinh năm 1986, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xuyên Á.

Tại hiện trường, ba xe máy bị hư hỏng, xe tải vỡ kính chắn gió, phần cabin bị móp méo.

Lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa, phân luồng giao thông qua khu vực do tai nạn xảy ra tại giao lộ, gây ùn ứ cục bộ.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

