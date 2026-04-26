Sớm xây dựng cầu mới thay thế cầu treo Khe Hóp đã hư hỏng nặng

Xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai sau sáp nhập với xã An Lương có 16 thôn, trong đó có 2 thôn Khe Lóng 2, Khe Lóng 3 với gần 200 hộ dân và hơn 1.000 nhân khẩu đều là đồng bào dân tộc Mông và gần 150 hộ dân thuộc thôn Khe Hóp cùng một số thôn khác có nương đồi, đất đai sản xuất nằm tách biệt với trung tâm xã bởi suối Ngòi Thia.

Cầu treo dân sinh Khe Hóp là cây cầu độc đạo duy nhất và cũng là phương tiện giao thông duy nhất của người dân các thôn trên với trung tâm xã Mỏ Vàng.

Ngày 29/9/2025, ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) gây mưa lớn diện rộng, đầu nguồn suối Thia lũ đạt đỉnh gây ngập mặt cầu treo dân sinh Khe Hóp khoảng 1-1,2m, nước chảy xiết khiến 2 bên đầu cầu bị xói lở, phá hủy một phần nón chân khay trụ cầu, hư hỏng nặng, 2 trụ chính phía tả ngạn (bờ bên trái) xuất hiện nhiều vết nứt rộng 3-5mm.

Lan can và mặt sàn cầu bị gãy gập khoảng 50m, biến dạng thành hình chữ V, không đảm bảo an toàn cho việc đi lại. Hệ thống dây văng bị chùng, dây đai, thanh lề cùng nhiều vị trí khác cũng bị đứt gẫy.

Tại 2 bên đầu cầu, chính quyền địa phương đã cắm biển nguy hiểm cấm người và phương tiện qua cầu. Tuy ý thức rõ ràng sự nguy hiểm khi lưu thông qua cầu nhưng vì đây là cây cầu độc đạo, việc di chuyển bằng đường thủy gặp khó khăn nên người dân và học sinh vẫn chủ yếu hàng ngày đi về qua cầu treo này.

Theo quan sát của phóng viên, độ cao từ cầu xuống mặt nước sông khoảng gần 10m nên nếu bất cẩn rơi xuống thì nguy hiểm đến tính mạng.

Chính quyền địa phương cũng thường xuyên tuyên truyền, khuyến cáo các hộ dân không để học sinh tự đi học mà mỗi gia đình nên cắt cử người lớn đưa các em tới trường để ngăn ngừa mọi rủi ro xảy ra.

Anh Vàng A Nhì, người dân ở thôn Khe Lóng 2, xã Mỏ Vàng chia sẻ, do ảnh hưởng mưa lũ, cây cầu độc đạo mà bà con đi lại hàng ngày đã bị hư hỏng nặng không thể sửa chữa.

Chính quyền cũng bố trí thuyền để phục vụ việc đi lại, nhưng thuyền to thì không vào được bờ, thuyền nhỏ cũng khó khăn cho việc vận chuyển đồ đạc.

Vậy nên bà con liều đi qua cầu để vận chuyển vật liệu về sửa nhà. Bà con nơi đây mong muốn Đảng, Nhà nước và tỉnh Lào Cai sớm xây dựng một cây cầu mới để bà con yên tâm sinh sống, làm ăn.

Chị Giàng Thị Say, thôn Khe Lóng 2 nói, gần 7 tháng nay, bà con dân bản đi lại rất vất vả. Mọi hoạt động vận chuyển vật liệu bà con đều phải “cõng” trên vai. Cây cầu bị hỏng gần như khiến việc giao thương từ 2 thôn với các địa phương xung quanh bị đình trệ.

Việc vận chuyển nông sản quế và đưa trẻ con đi học cũng gặp khó khăn. Niềm mong mỏi lớn nhất của người dân hiện nay sớm được quan tâm, đầu tư xây dựng một cây cầu mới.

Theo phản ánh của người dân, việc cầu treo độc đạo bị hư hỏng không chỉ gây khó khăn, nguy hiểm cho việc đi lại, mà còn khiến kinh tế - xã hội của vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bởi sinh kế của hơn 300 hộ nơi đây chủ yếu dựa vào cây quế, thời điểm này đang là mùa quế, việc vận chuyển mua bán gặp nhiều khó khăn khi di chuyển qua cây cầu này.

Ông Đỗ Cao Quyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỏ Vàng thông tin, việc cầu treo Khe Hóp bị hư hỏng khiến việc đi lại của người dân các thôn Khe Hóp, Khe Lóng 2, Khe Lóng 3 và các hộ dân có đất sản xuất phía hữu ngạn (bờ bên phải) bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Xã Mỏ Vàng đã đề xuất và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai khẩn cấp bố trí nguồn vốn để khắc phục hậu quả, trong đó việc xây dựng một cây cầu cứng mới thay thế cho cầu treo Khe Hóp là ưu tiên hàng đầu.

Đây cũng là niềm mong mỏi lớn của người dân và chính quyền địa phương, giúp bà con đi lại thuận tiện, không còn lo lắng bị cô lập mỗi khi mưa lũ và và mở rộng không gian phát triển vùng kết nối với xã Quy Mông.

Đặc biệt hiện nay sắp bước vào mùa mưa lũ, người dân càng lo lắng hơn nhất là cho các cháu học sinh đi học qua cây cầu này.

Do đó, việc sớm đầu tư xây dựng cây cầu mới càng được người dân mong ngóng, cấp thiết triển khai sớm nhằm đảm bảo an toàn, tính mạng và tạo điều kiện phát triển kinh tế cho nhân dân.

Trước yêu cầu cấp thiết trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã có quyết định phê duyệt Dự án khắc phục khẩn cấp cầu treo Khe Hóp. Theo đó, cầu treo Khe Hóp sẽ được thay thế bằng cây cầu mới, được xây dựng bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, dài hơn 166m, rộng 9m với tổng mức đầu tư 75 tỷ đồng.

Công trình thuộc nhóm C, giao thông cấp III, khi hoàn thành sẽ bảo đảm an toàn đi lại và thúc đẩy giao thương.

Dự án dự kiến ảnh hưởng đến 21 hộ dân với diện tích thu hồi khoảng 1,26ha. Địa phương phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý 2/2026./.

Nghệ An tạm dừng lưu thông qua cầu treo Đò Rô để sửa chữa Sau đợt mưa lũ lịch sử do bão số 10 (Bualoi) gây ra vào cuối tháng 9/2025, tình trạng xuống cấp của cầu treo Đò Rô càng đáng báo động, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn với người và phương tiện.