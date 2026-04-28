Hơn 5.800 tỷ đồng xây dựng tuyến đường liên kết Thái Nguyên-Tuyên Quang

Chiều 28/4, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm thông qua một số nghị quyết quan trọng theo thẩm quyền.

Sau khi thảo luận, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án tuyến đường liên kết, kết nối tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Tuyên Quang, đoạn từ Km11+500 ĐT.261 đến giáp ranh địa phận tỉnh Tuyên Quang.

Địa điểm thực hiện dự án tại các xã: Vạn Phú, Đại Từ, La Bằng, Phú Thịnh, Phú Xuyên với tổng vốn 5.870 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 5.080 tỷ đồng và ngân sách địa phương 790 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026-2030 theo hình thức đầu tư công.

Tổng chiều dài của tuyến đường liên kết Thái Nguyên-Tuyên Quang khoảng 31,5km, điểm đầu tại Km11+500 ĐT.261 tiếp nối với tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Thọ; điểm cuối giáp ranh địa phận tỉnh Tuyên Quang.

Tuyến đường gồm 2 đoạn, trong đó đoạn từ Vạn Phú-Phú Thịnh dài khoảng 20,7km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 2 đồng bằng, bề rộng nền đường 22,5m. Đoạn từ Phú Thịnh - giáp ranh địa phận tỉnh Tuyên Quang có chiều dài khoảng 10,8km, giai đoạn 1 thiết kế với quy mô mặt cắt ngang 12m, giai đoạn 2 đầu tư xây dựng hoàn thiện theo quy mô cao tốc 4 làn xe...

Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cũng thông qua nhiều nghị quyết như: Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh về công tác quản lý nhà nước về đất đai; Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030; Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 vốn ngân sách địa phương...

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên Bùi Văn Lương nhấn mạnh: Đây là kỳ họp chuyên đề đầu tiên của nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, thông qua những nội dung mang tính nguyên tắc chung, bảo đảm hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh và cơ quan của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đảm bảo các nghị quyết được triển khai thống nhất, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ 2026-2031; quyết định cơ chế, chính sách nhằm cụ thể hóa nội dung theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chỉ đạo của Tỉnh ủy về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xem xét, quyết định những nội dung quan trọng nhằm phát triển kết cấu hạ tầng, khai thác hiệu quả các nguồn lực của tỉnh...

Ông Bùi Văn Lương nêu rõ, ngay sau kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao trách nhiệm công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường quản lý, điều hành ngân sách, tập trung rà soát, xử lý dứt điểm dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Các bên liên quan chủ động theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp để kịp thời kiến nghị giải pháp khắc phục bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; thực hiện, triển khai chương trình giám sát năm 2026 bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.../.

