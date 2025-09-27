Đồng Nai khởi công xây đường liên cảng kết nối sân bay Long Thành

Ngày 27/9, tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư, xây dựng đường liên cảng (giai đoạn 1), tổng mức đầu tư 2.659 tỷ đồng.

Đây là một trong 8 công trình, dự án được tỉnh Đồng Nai khởi công, khởi động và động thổ đồng loạt nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đường liên cảng có chiều dài hơn 15km, điểm đầu tuyến nối với đường Khu công nghiệp Ông Kèo và điểm cuối tuyến nối với đường vào Cảng Việt Thuận Thành.

Trong đó, giai đoạn 1 Dự án xây dựng đoạn tuyến dài hơn 8,8km trên địa bàn xã Đại Phước, được chia làm 2 đoạn, trong đó đoạn 1 dài 6,9km với quy mô 8 làn xe; đoạn 2 dài 1,9km với 4 làn xe; trên tuyến sẽ xây 5 cầu.

Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của Dự án là 2.659 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh Đồng Nai, thời gian thi công 36 tháng kể từ ngày khởi công.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai phát biểu tại lễ động thổ Dự án nhà ở xã hội tại khu đất 3,5 ha trong khu công nghiệp ở xã Trảng Bom. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức cho biết: Dự án đường liên cảng giai đoạn 1 khi hoàn thành xây dựng sẽ đóng vai trò kết nối hệ thống giao thông đường bộ các khu cảng biển, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, khai thác hệ thống cảng biển trên địa bàn xã Đại Phước.

Bên cạnh, tuyến đường liên cảng sẽ giúp kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành; hình thành chuỗi cảng - logistics - khu công nghiệp - đô thị ven sông, tạo động lực phát triển kinh tế cho Đồng Nai và các tỉnh, thành Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Ông Võ Tấn Đức đề nghị Ban Quản lý dự án khu vực 6 chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị; tổ chức thi công bảo đảm an toàn hiệu quả; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, giám sát và nghiệm thu.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tháo gỡ khó khăn nguồn vật liệu, giao thông, môi trường để dự án triển khai đúng tiến độ.

Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai phối hợp các chủ đầu tư đồng loạt tổ chức lễ khởi công, khởi động và động thổ 7 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô hơn 7.000 căn, gồm: Dự án khu nhà ở xã hội ChC1 và ChC2 phường Phước Tân; Dự án nhà ở xã hội tại phường Tam Hiệp; Dự án khu chung cư nhà ở xã hội tại khu đất 2,1ha xã Phước An; Dự án khu chung cư nhà ở xã hội tại khu đất 3,7ha xã Phước An; Dự án nhà ở xã hội tại khu đất 3,5ha xã Trảng Bom; Dự án nhà ở xã hội tại khu đất 2,85ha phường Hố Nai; Dự án nhà ở xã hội tại phường Tân Triều./.

