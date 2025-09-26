Bay kiểm tra hiệu chuẩn các thiết bị dẫn đường, giám sát Sân bay Long Thành

Theo thông tin từ Tổng công ty Quản lý Bay Việt Nam (VATM), đúng 6h sáng nay (ngày 26/9), chuyến bay đầu tiên đã tiếp cận vùng trời Long Thành để thực hiện các bài bay kiểm tra, hiệu chuẩn, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình đưa Cảng Hàng không quốc tế Long Thành vào hoạt động sau nhiều ngày chuẩn bị tỉ mỉ và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị liên quan.

Lãnh đạo VATM cho biết, trong ngày hôm nay tàu bay sẽ thực hiện 30 bài bay kỹ thuật liên tục bao gồm bài bay tiếp cận, bay bằng, bay thông thường để kiểm tra tín hiệu dẫn đường theo quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO).

Theo kế hoạch, trong những buổi bay đầu tiên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH) thuộc VATM sẽ thực hiện các bài bay kiểm tra, đánh giá hệ thống các thiết bị dẫn đường, giám sát hàng không.

“Trong quá trình bay hiệu chuẩn còn yêu cầu sự phối hợp nhịp nhàng giữa phi hành đoàn trên không và đội ngũ chuyên gia mặt đất dày dạn kinh nghiệm để sẵn sàng điều chỉnh, tinh chỉnh từng thông số đảm bảo mọi hệ thống hoạt động ở trạng thái tối ưu nhất,” lãnh đạo VATM nhấn mạnh.

Phía Cục Hàng không Việt Nam cho rằng, công tác bay kiểm tra, hiệu chuẩn và đánh giá phương thức bay tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành sẽ được thực hiện từ ngày 26/9-24/10/2025 trước khi đưa sân bay hiện đại bậc nhất Việt Nam vào khai thác theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đến ngày 19/12/2025, cơ bản hoàn thành, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện để khánh thành theo quy định.

Trước đó, ngày 24/9, trong buổi kiểm tra tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, Trung tâm bay kiểm tra hiệu chuẩn đã phối hợp cùng chuyên gia nước ngoài thực hiện công tác khảo sát, thu thập dữ liệu vị trí tọa độ của các đài dẫn đường, đường cất hạ cánh... để xây dựng cơ sở dữ liệu đưa vào hệ thống thiết bị bay kiểm tra hiệu chuẩn trên tàu bay phục vụ công tác bay kiểm tra hiệu chuẩn các hệ thống tại Sân bay Long Thành.

Trung tâm bay kiểm tra hiệu chuẩn phối hợp cùng tổ bay đã triển khai công tác hiệp đồng chi tiết các nội dung bay kiểm tra hiệu chuẩn với Trung tâm Kiểm soát tiếp cận Tân Sơn Nhất, Đài kiểm soát không lưu Long Thành của Công ty Quản lý bay miền Nam về nội dung bài bay, khu vực bay, các thuật ngữ trao đổi giao tiếp giữa phi công và kiểm soát viên không lưu trong quá trình bay kiểm tra hiệu chuẩn, giải pháp điều tiết các chuyến bay thương mại đi, đến Sân bay Tân Sơn Nhất, thống nhất lựa chọn khung thời gian thực hiện bay kiểm tra hiệu chuẩn đảm bảo an toàn và gây ảnh hưởng ít nhất đến hoạt động bay hàng không dân dụng tại vùng trời tiếp cận Tân Sơn Nhất.

Sân bay Long Thành đang đồng loạt triển khai các hạng mục như: nhà ga hành khách, đường lăn sân đỗ tàu bay, đài kiểm soát không lưu, đường cất hạ cánh. Dự kiến, cuối năm nay sân bay Long Thành cơ bản hoàn thành./.

