Hải quan liên tiếp bắt giữ hơn 17.000 sản phẩm vi phạm về xuất xứ, nhãn hiệu

Ngày 21/4, Cục Hải quan thông tin cho biết từ đầu năm đến nay, ngành đã liên tiếp phát hiện và xử lý nhiều vụ việc liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trong số đó, các sai phạm về xuất xứ và ghi nhãn hàng hóa chiếm tỷ trọng lớn với những thủ đoạn tinh vi nhằm che mắt lực lượng chức năng. Điển hình là các vụ việc ngăn chặn hàng hóa quá cảnh từ Trung Quốc đi qua lãnh thổ Việt Nam để sang Lào và Campuchia.

Cụ thể, từ ngày 6-14/4, Đội 1 thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tiến hành kiểm tra thực tế 5 lô hàng quá cảnh có dấu hiệu nghi vấn. Kết quả kiểm tra cho thấy bên cạnh số hàng hóa khai báo đúng quy định, lực lượng chức năng đã phát hiện một lượng lớn hàng không kê khai hải quan. Tang vật thu giữ bao gồm 356 chiếc điện thoại iPhone đã qua sử dụng, hơn 6.000 linh phụ kiện điện thoại mang nhãn hiệu iPhone, Samsung, OPPO và 2.300 bộ lọc dầu, lọc gió động cơ ô tô dán nhãn Hyundai, Kia có xuất xứ ghi "Made in Korea."

Lực lượng chức năng phát hiện 30 máy tính bảng iPad đã qua sử dụng và 1.845 sản phẩm thời trang nghi vấn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các nhãn hàng Chanel, YSL, Nike và loa xách tay JBL.

Đặc biệt, cơ quan chức năng còn thu giữ gần 8.000 sản phẩm thời trang gồm quần áo, giày dép, túi xách và đồng hồ có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu xa xỉ, như Louis Vuitton, Dior, Hermes, Nike, Adidas, Cartier. Đáng chú ý, nhiều sản phẩm trong số này vừa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu quốc tế, vừa giả mạo xuất xứ Việt Nam và Pháp.

Trước đó, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh trong hai ngày 28-29/3, Cơ quan Hải quan cũng đã ngăn chặn 2 lô hàng quá cảnh khác từ Trung Quốc đi Lào và Campuchia. Qua kiểm tra thực tế, tỷ lệ hàng hóa phù hợp với tờ khai rất thấp, phần lớn là hàng khai sai hoặc không khai báo. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 30 máy tính bảng iPad đã qua sử dụng và 1.845 sản phẩm thời trang nghi vấn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các nhãn hàng Chanel, YSL, Nike và loa xách tay JBL. Đặc biệt, đoàn kiểm tra đã tìm thấy 350 đôi dép Crocs dán sẵn tem nhãn "Made in Viet Nam."

Theo đánh giá của cơ quan Hải quan, việc hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam nếu không được phát hiện kịp thời và đưa ra thị trường nước ngoài tiêu thụ sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của hàng hóa và vị thế thương mại của Việt Nam trên trường quốc tế.

Hải quan ngăn chặn 2 lô hàng quá cảnh khác từ Trung Quốc đi Lào và Campuchia. Qua kiểm tra thực tế, tỷ lệ hàng hóa phù hợp với tờ khai rất thấp, phần lớn là hàng khai sai hoặc không khai báo.

Để đạt được những kết quả này, ngay từ đầu năm, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, tăng cường công tác thu thập, phân tích thông tin để xác định chính xác các tuyến đường, địa bàn và mặt hàng trọng điểm. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chuyên trách đã giúp kịp thời tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý các lô hàng nhập khẩu, quá cảnh có dấu hiệu vi phạm.

Hiện tại, các vụ việc nêu trên đang được Cơ quan Hải quan tiếp tục xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật./.

