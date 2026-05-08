Không để lợi dụng khiếu nại, tố cáo gây phức tạp an ninh trật tự

Ông Nguyễn Chí Hải, Phó Chánh Thanh tra Nhà nước tỉnh Đồng Tháp khẳng định, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh đều được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, không ít trường hợp người dân dù vụ việc đã được các cơ quan Nhà nước xem xét, giải quyết đúng quy định pháp luật, vẫn tiếp tục gửi đơn nhiều lần đến nhiều cơ quan khác nhau, thậm chí vượt cấp, kéo dài, gây áp lực và tiêu tốn nguồn lực của bộ máy hành chính.

Đặc biệt, có trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để cản trở hoạt động bình thường của cơ quan Nhà nước.

Dự án khu công nghiệp Long Giang được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào giữa năm 2007, theo đó có 395 hộ dân thuê khoán đất của Nông trường Tân Lập bị ảnh hưởng khi thu hồi đất thực hiện dự án.

Việc bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang (trước đây) thực hiện đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo Chính phủ.

Đa số các hộ dân đồng tình, ủng hộ, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, an tâm lao động sản xuất phát triển kinh tế gia đình và đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Chỉ có 41 trường hợp mặc dù đã nhận bồi thường, hỗ trợ nhưng vẫn tiếp tục khiếu nại kéo dài.

Theo cơ quan chức năng, nội dung khiếu nại liên quan Dự án Khu công nghiệp Long Giang đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết đúng quy định; đồng thời ban hành thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại do không có cơ sở pháp lý để tiếp tục xem xét. Thanh tra Chính phủ và Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã kiểm tra, rà soát và kết luận các khiếu nại này không có cơ sở.

Mặc dù vậy, từ đầu năm 2026 đến nay, vẫn có 117 lượt công dân tiếp tục tụ tập đến các cơ quan Đảng, Nhà nước để khiếu nại liên quan Dự án Khu công nghiệp Long Giang, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự. Trong khi họ biết rõ các điểm công cộng, các cơ quan Đảng, Nhà nước này không có chức năng giải quyết khiếu nại.

Một vụ việc khác là trường hợp bà Trương Thị Giúp (sinh năm 1958, ngụ ấp 4, xã Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp), khiếu nại liên quan đến đất đai tại khu vực Nông trường Động Cát, xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh(cũ), tỉnh Đồng Tháp, nay là xã Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp.

Nông trường Động Cát, thuộc xã Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp có nguồn gốc là đất hoang hóa do Nhà nước quản lý. Năm 1976, UBND tỉnh Đồng Tháp có chủ trương giao khu vực này cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thành lập Nông trường Động Cát.

Ngày 1 tháng 4 năm 1983, Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định chuyển giao Nông trường Động Cát thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh sang Sở Nông nghiệp tỉnh quản lý, sản xuất lúa 1 vụ.

Đến năm 1987, Nông trường Động Cát tiến hành ký kết hợp đồng giao khoán đất để đầu tư sản xuất lúa 2 vụ cho các hộ dân. Năm 1995, có 21 hộ dân phát sinh khiếu nại liên quan đến đất do Nhà nước quy hoạch Nông trường Động Cát vào năm 1976 (trong đó có hộ của bà Nguyễn Thị Cưỡng là mẹ ruột của bà Trương Thị Giúp).

Sau khi phát sinh khiếu nại của 21 hộ dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã tập trung chỉ đạo giải quyết. Trên cơ sở xác minh, rà soát, ngày 28/12/1995, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định bác đơn khiếu nại đòi lại đất của 21 hộ dân. Tuy nhiên, vẫn còn 3 hộ tiếp tục khiếu nại gồm: hộ của bà Nguyễn Thị Cưỡng, ông Nguyễn Văn Liệt và bà Nguyễn Thị Rồng, đòi lại 5% quỹ đất của Ủy ban Nhân dân xã Ba Sao giao khoán cho các hộ dân khác sản xuất.

Từ năm 2001-2012, bà Trương Thị Giúp (là con của bà Nguyễn Thị Cưỡng) nhiều lần khiếu nại. Qua tiếp xúc, đối thoại và xem xét hoàn cảnh kinh tế của hộ bà Trương Thị Giúp còn nhiều khó khăn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Cao Lãnh (cũ) xem xét giải quyết cho hộ bà Giúp được thuê 10.000 mét vuông quỹ đất nông nghiệp xã Ba Sao, thời hạn thuê 5 năm (miễn tiền thuê đất 5 năm đầu), hết thời hạn thì ký hợp đồng thuê đất tiếp tục sản xuất.

Đồng thời, vận dụng các chính sách, chế độ an sinh xã hội tại thời điểm đó để xem xét xác lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 10.000 mét vuông đất nông nghiệp cho hộ bà Giúp tại ấp 7, xã Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp.

Đến năm 2012, bà Giúp có đơn xin chuyển đổi vị trí thửa đất từ ấp 7, xã Ba Sao đến ấp 6, xã Ba Sao để thuận tiện cho việc canh tác của gia đình. Ngày 20/8/2012, Ủy ban Nhân dân huyện Cao Lãnh quyết định giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Trương Thị Giúp, diện tích 13.000 mét vuông thuộc thửa đất số 517, tờ bản đồ số 02, ấp 6, xã Ba Sao. Tại buổi tiếp xúc với chính quyền địa phương, bà Trương Thị Giúp đã thống nhất nhận và cam kết chấm dứt khiếu nại.

Mặc dù đã cam kết và đồng thuận với kết quả giải quyết của chính quyền địa phương, nhưng đến năm 2014, bà Trương Thị Giúp lại tiếp tục khiếu nại vì cho rằng việc giao 13.000 mét vuông đất nông nghiệp trước đó là hỗ trợ cho gia đình bà chứ không phải giải quyết theo yêu cầu liên quan đến đất Nông trường Động Cát.

Xét thấy khiếu nại của bà Giúp là không có căn cứ, ngày 30/7/2015, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Thông báo số 106/TB-UBND về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Trương Thị Giúp. Tuy nhiên, bà Giúp vẫn thường xuyên tụ tập với các đối tượng khác gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và 4 lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây rối trật tự tại trụ sở cơ quan Nhà nước.

Từ tháng 1 đến tháng 4/2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tiếp tục ban hành các thông báo chấm dứt việc giải quyết khiếu nại của bà Trương Thị Giúp, bà Nguyễn Thị Bé (cùng cư trú xã Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp). Các cơ quan chức năng đã tổ chức tiếp xúc, đối thoại, giải thích và hướng dẫn quy định pháp luật để công dân hiểu và thực hiện.

Tuy nhiên, bà Trương Thị Giúp và bà Nguyễn Thị Bé vẫn tiếp tục khiếu kiện tại Hà Nội. Công an tỉnh Đồng Tháp đã cử tổ công tác phối hợp Công an phường Hà Đông, thành phố Hà Nội tiếp xúc, vận động 2 đương sự trở về địa phương nhưng các đương sự vẫn không chấp hành.

Phó Chánh Thanh tra Nhà nước tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Chí Hải cho biết, để chấm dứt tình trạng lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo gây mất an ninh, trật tự, các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Tháp tiếp tục chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với trường hợp lợi dụng, lạm dụng quyền khiếu nại, tố cáo gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự, cản trở hoạt động bình thường của tổ chức, cơ quan Nhà nước./.

Xử lý đơn thư tố cáo và xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên từng giữ chức vụ Lâm Đồng tăng cường giám sát, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo quy định; tiếp nhận, xử lý đơn, thư tố cáo, khiếu nại theo quy định.

​

​

​